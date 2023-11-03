Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. Де Минор — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минор

Организаторы парижского «Мастерса» — главные неудачники этой недели. И Де Минор — один из немногих, кто с этим не согласится.

В третьем круге Алекс должен был сыграть с Янником Синнером, но соперник уже в день матч сообщил, что не сможет выйти на корт.

Итальянец принял абсолютно логичное решение. Ему предстояло сыграть против Де Минора менее чем через 15 часов после матча с Маккензи Макдональдом. Игра с американцем завершилась в полтретьего ночи, спать Янник лег уже утром.

В общем, благодаря организаторам у Де Минора появилось почти два дня на отдых перед четвертьфиналом.

Рублев

Андрей наверное тоже рад, что ему не придется играть против Синнера, которому он уступил на прошлой неделе в Вене.

Россиянину ранее всегда с трудом давались матчи с итальянцем. Поэтому в его случае решение Янника тоже можно считать везением.

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Рублев легко преодолел два предыдущих раунда, до сих пор не проиграв ни сета.

В первом матче пятая ракетка мира одержал победу над японцем Есихито Нисиокой (6:3, 6:3), а потом выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа (6:3, 6:3).

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 2.91, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.41.

С одной стороны, хорошо, что Андрею не надо играть против Синнера, но есть еще один нюанс. Россиянин проиграл три из четырех матчей против Де Минора, в том числе в Роттердаме в начале этого года.

Но в данном случае надо учитывать, в первую очередь, текущую форму теннисистов. А Рублев проводит один из лучших отрезков в карьере. Вполне вероятно, что на этот раз Де Минор не станет для него серьезными препятствием.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-3,5) за 1.98.