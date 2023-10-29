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    Медведев накажет Синнера в финале?

    Медведев — Синнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Вене 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Синнер
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в финале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 29 октября, начало — в 16:00 мск. Медведев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 29 Октября 2023 года

    Медведев

    Даниил вышел в финал на девятом турнире в сезоне и повторил личный рекорд. Титул в Вене может стать для него шестым в этом году.

    Интересно, что турнир в Вене может стать первым, который он выиграет дважды. До этого россиянин взял 20 титулов в разных городах.

    В субботу Медведев одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 7:6.

    Грек так и не смог взять на приеме хотя бы гейм. Даниилу в этом плане тоже было нелегко, но он все же сделал один брейк в первой партии, а во второй здорово провел тай-брейк.

    Медведев впервые в карьере выиграл 64 матча ATP за сезон. На данный момент он лидирует по этому показателю в 2023 году.

    Синнер

    В отличие от Даниила, Янник на этой неделе до сих пор не проиграл ни сета. Но в двух матчах все равно было нелегко.

    В полуфинале Синнер с трудом выиграл у Андрея Рублева — 7:5, 7:6.

    В первой партии россиянин вел с брейком и не подал на сет при счете 5:3, после чего итальянец взял на приеме два гейма. В каком-то смысле это была маленькая психологическая катастрофа для Рублева.

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    Во второй партии Синнер не взял подачу при счете 5:4, но потом все равно дожал соперника на тай-брейке. В общем, без везения не обошлось, но это все равно не отменяет того факта, что Янник снова показал классный теннис.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.21.

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    Даниил и Янник встретятся в финале уже четвертый раз в этом сезоне. На данный момент счет 2-1 в пользу россиянина, который обыграл итальянца в решающем матче в Роттердаме и Майами. Синнер был лучше на недавнем турнире в Пекине, где выиграл у Медведева на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Как ни крути, а самым оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов. Например, на тотал больше 23,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.98.

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    1.92
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    Медведев — Синнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на теннис. Медведев накажет Синнера в финале?
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