Медведев
Даниил вышел в финал на девятом турнире в сезоне и повторил личный рекорд. Титул в Вене может стать для него шестым в этом году.
Интересно, что турнир в Вене может стать первым, который он выиграет дважды. До этого россиянин взял 20 титулов в разных городах.
В субботу Медведев одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 7:6.
Грек так и не смог взять на приеме хотя бы гейм. Даниилу в этом плане тоже было нелегко, но он все же сделал один брейк в первой партии, а во второй здорово провел тай-брейк.
Медведев впервые в карьере выиграл 64 матча ATP за сезон. На данный момент он лидирует по этому показателю в 2023 году.
Синнер
В отличие от Даниила, Янник на этой неделе до сих пор не проиграл ни сета. Но в двух матчах все равно было нелегко.
В полуфинале Синнер с трудом выиграл у Андрея Рублева — 7:5, 7:6.
В первой партии россиянин вел с брейком и не подал на сет при счете 5:3, после чего итальянец взял на приеме два гейма. В каком-то смысле это была маленькая психологическая катастрофа для Рублева.
Во второй партии Синнер не взял подачу при счете 5:4, но потом все равно дожал соперника на тай-брейке. В общем, без везения не обошлось, но это все равно не отменяет того факта, что Янник снова показал классный теннис.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.21.
Даниил и Янник встретятся в финале уже четвертый раз в этом сезоне. На данный момент счет 2-1 в пользу россиянина, который обыграл итальянца в решающем матче в Роттердаме и Майами. Синнер был лучше на недавнем турнире в Пекине, где выиграл у Медведева на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.
Как ни крути, а самым оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов. Например, на тотал больше 23,0 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.98.