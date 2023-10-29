Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в финале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 29 октября, начало — в 16:00 мск. Медведев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил вышел в финал на девятом турнире в сезоне и повторил личный рекорд. Титул в Вене может стать для него шестым в этом году.

Интересно, что турнир в Вене может стать первым, который он выиграет дважды. До этого россиянин взял 20 титулов в разных городах.

В субботу Медведев одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 7:6.

Грек так и не смог взять на приеме хотя бы гейм. Даниилу в этом плане тоже было нелегко, но он все же сделал один брейк в первой партии, а во второй здорово провел тай-брейк.

Медведев впервые в карьере выиграл 64 матча ATP за сезон. На данный момент он лидирует по этому показателю в 2023 году.

Синнер

В отличие от Даниила, Янник на этой неделе до сих пор не проиграл ни сета. Но в двух матчах все равно было нелегко.

В полуфинале Синнер с трудом выиграл у Андрея Рублева — 7:5, 7:6.

В первой партии россиянин вел с брейком и не подал на сет при счете 5:3, после чего итальянец взял на приеме два гейма. В каком-то смысле это была маленькая психологическая катастрофа для Рублева.

Все прогнозы на теннис

Во второй партии Синнер не взял подачу при счете 5:4, но потом все равно дожал соперника на тай-брейке. В общем, без везения не обошлось, но это все равно не отменяет того факта, что Янник снова показал классный теннис.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.21.

Даниил и Янник встретятся в финале уже четвертый раз в этом сезоне. На данный момент счет 2-1 в пользу россиянина, который обыграл итальянца в решающем матче в Роттердаме и Майами. Синнер был лучше на недавнем турнире в Пекине, где выиграл у Медведева на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Как ни крути, а самым оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов. Например, на тотал больше 23,0 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.98.