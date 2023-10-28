Россиянка Дарья Касаткина сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад Майя в полуфинале Малого итогового турнира. Матч пройдет 28 октября в Чжухае (Китай), начало — в 09:00 мск. Касаткина — Хаддад Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Надо признать, Дарья удивила на групповом этапе. Вряд ли кто-то ожидал, что она одержит две победы и ворвется в плей-офф.

Ключевым стал первый матч, в котором россиянка переиграла чешку Барбору Крейчикову — 7:5, 1:6, 6:1.

После этого Касаткина спокойно разобралась с польской теннисисткой Магдой Линетт — 6:3, 6:4.

Но удивлять — это, как известно, любимое занятие Касаткиной. Правда, нередко это сюрпризы со знаком минус, но в Чжухае пока все идет по плану.

Хаддад Майя

Беатрис тоже здорово провела оба матча групповом этапе. При этом в отличие от россиянки, она пока не отдала ни одного сета.

В первом матче бразильская теннисистка одержала победу над американкой Мэдисон Киз — 6:1, 6:4.

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Выход в полуфинал Хаддад Майя гарантировала победа над француженкой Каролин Гарсия — 6:1, 7:6.

Примечательно, что это всего лишь второй случай после Уимблдона, когда Беатрис удалось выиграть два матча подряд.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.98, победу Хаддад Майя букмекеры предлагают за 1.83.

От Дарьи, как известно, можно ожидать чего угодно, поэтому самый оптимальный вариант — обойтись без ставок на исход. Даже с учетом того, то Беатрис обыгрывала Касаткину (6:3, 7:6) в начале года на турнире в Дохе.

В данном случае можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.91.