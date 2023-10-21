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    Шнайдер выйдет во второй финал в сезоне?

    Шнайдер — Боузкова. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Наньчане 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Боузкова
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Мари Боузковой в полуфинале турнира в Наньчане (Китай). Матч пройдет 21 октября, начало — в 08:30 мск. Шнайдер — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шнайдер

    Диана третий раз в сезоне и карьере вышла в полуфинале на уровне WTA.

    И, по всей видимости, к успехам 19-летней россиянки пора привыкать. Месяц назад она дошла до финала в китайском Нинбо, а теперь готова побороться за титул Наньчане.

    В четвертьфинале Шнайдер обыграла японку Нао Хибино — 6:0, 7:5.

    Примечательно, что это уже второй матч на этой неделе, в котором она повесила сопернице баранку.

    В первом круге Диана одержала уверенную победу над опытной китаянкой Чжу Линь (6:4, 6:0).

    Боузкова

    Мари провалила первую половину сезона, но предыдущие несколько месяцев провела на приличном уровне.

    В психологическом плане очень важным стал выход в четвертый круг Уимблдона. На британском мэйджоре ее остановила будущая чемпионка Маркета Вондроушова.

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    В Наньчане Боузкова уверенно провела три недавних матча, не отдав там соперницам ни одного сета.

    В четвертьфинале 29-я ракетка одержала уверенную победу над колумбийкой Камилой Осорио (6:0, 6:4).

    Прогноз и ставка

    На Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.79, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.44.

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    Диане все-таки пока не хватает опыта, и чаще всего это заметно как раз в матчах против соперниц из топ-30.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.99.

    Шнайдер способна навязать борьбу, но не факт, что на этот раз у нее получится выиграть и выйти в финал.

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    Шнайдер — Боузкова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на теннис. Шнайдер выйдет во второй финал в сезоне?
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