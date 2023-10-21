Шнайдер
Диана третий раз в сезоне и карьере вышла в полуфинале на уровне WTA.
И, по всей видимости, к успехам 19-летней россиянки пора привыкать. Месяц назад она дошла до финала в китайском Нинбо, а теперь готова побороться за титул Наньчане.
В четвертьфинале Шнайдер обыграла японку Нао Хибино — 6:0, 7:5.
Примечательно, что это уже второй матч на этой неделе, в котором она повесила сопернице баранку.
В первом круге Диана одержала уверенную победу над опытной китаянкой Чжу Линь (6:4, 6:0).
Боузкова
Мари провалила первую половину сезона, но предыдущие несколько месяцев провела на приличном уровне.
В психологическом плане очень важным стал выход в четвертый круг Уимблдона. На британском мэйджоре ее остановила будущая чемпионка Маркета Вондроушова.
В Наньчане Боузкова уверенно провела три недавних матча, не отдав там соперницам ни одного сета.
В четвертьфинале 29-я ракетка одержала уверенную победу над колумбийкой Камилой Осорио (6:0, 6:4).
Прогноз и ставка
На Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.79, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.44.
Диане все-таки пока не хватает опыта, и чаще всего это заметно как раз в матчах против соперниц из топ-30.
Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.99.
Шнайдер способна навязать борьбу, но не факт, что на этот раз у нее получится выиграть и выйти в финал.