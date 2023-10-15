Американка Джессика Пегула сыграет против китаянки Юэ Юань в финале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 октября, начало — в 09:00 мск. Пегула — Юань: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пегула

Джессика ранее уже квалифицировалась на Итоговый турнир, но все равно решила сыграть в Сеуле.

«Мне как наполовину кореянке очень важно оказаться здесь в финале», — призналась четвертая ракетка мира после победы над Яниной Викмайер (6:4, 6:3) в полуфинале.

В четвертьфинале Пегула выиграла у Клэр Лью, совершив эффектный камбэк — 4:6, 6:3, 6:0.

В матчах против Виктории Грунчаковой и Эшлин Крюгер у американки тоже не было серьезных проблем, в этих матчах она отдала в общей сложности десять геймов.

Юань

Для Юэ это, конечно же, лучшая неделя в текущем сезоне.

Китаянка преподнесла сразу несколько сенсаций. Во втором раунде она остановила словенку Кайю Юван, а в четвертьфинале — Мари Боузкову (7:5, 7:6).

В полуфинале Юань одержала волевую победу над американкой Эминой Бектас — 6:7, 6:4, 6:2.

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Также стоит отметить, что Юэ на недавнем турнире в Пекине обыграла бельгийку Элизу Мертенс. Правда, сразу после этого ее остановила Ясмин Паолини.

Прогноз и ставка

На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.12, победу Юань букмекеры предлагают за 6.05.

В прошлом году Джессика обыграла Юэ на Открытом чемпионате США — 6:2, 6:7, 6:0. И с тех пор американка знает, что в игре с китаянкой не стоит расслабляться.

Ставка — победа Пегулы с форой по геймам (-5,5) за 1.87.