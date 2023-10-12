Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против бразильянки Беатрис Аддад-Майя во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 12 октября, начало — в 12:00 мск. Павлюченкова — Аддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

Настя турнир с мощнейшей победы над Яной Фетт — 6:0, 6:0. «Шоу» продолжалось всего лишь 49 минут.

Соперница пусть и не самая сильная, но опыта у хорватки достаточно, поэтому результат все равно слегка удивил.

Особенно на фоне недавнего поражения Павлюченковой от Мирры Андреевой в Пекине. В матче против 16-летней соотечественницы она взяла лишь три гейма.

Правда, перед этим бывшая 11-я ракетка мира остановилась в шаге от финала в Токио. К слову, Павлюченкова с треском проиграла Мирре как раз из-за того, что за пару дней до этого у нее была была самая настоящая битва с Вероникой Кудерметовой в японской столице.

Аддад-Майя

Беатрис тем временем была на грани поражения уже в первом раунде. Бразильянка с трудом выиграла у Александры Соснович — 7:6, 3:6, 7:6.

Матч против белорусской теннисистки продолжался три с половиной часа. И это наверняка скажется на игре Аддад-Майя в предстоящей встрече с Павлюченковой.

После Уимблдона, на котором она дошла до четвертого раунда, 20-я ракетка мира смогла выиграть больше одного матча только в Сан-Диего.

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На недавнем турнире в Пекине Аддад-Майя уступила в первом круге итальянке Ясмин Паолини.

Прогноз и ставка

На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Аддад-Майя букмекеры предлагают за 1.81.

Здесь уже не будет легкой прогулки, но при этом все равно есть уверенность в том, что Настя обыграет уставшую бразильянку.

Ставка — победа Павлюченковой за 2.00.