Павлюченкова
Настя турнир с мощнейшей победы над Яной Фетт — 6:0, 6:0. «Шоу» продолжалось всего лишь 49 минут.
Соперница пусть и не самая сильная, но опыта у хорватки достаточно, поэтому результат все равно слегка удивил.
Особенно на фоне недавнего поражения Павлюченковой от Мирры Андреевой в Пекине. В матче против 16-летней соотечественницы она взяла лишь три гейма.
Правда, перед этим бывшая 11-я ракетка мира остановилась в шаге от финала в Токио. К слову, Павлюченкова с треском проиграла Мирре как раз из-за того, что за пару дней до этого у нее была была самая настоящая битва с Вероникой Кудерметовой в японской столице.
Аддад-Майя
Беатрис тем временем была на грани поражения уже в первом раунде. Бразильянка с трудом выиграла у Александры Соснович — 7:6, 3:6, 7:6.
Матч против белорусской теннисистки продолжался три с половиной часа. И это наверняка скажется на игре Аддад-Майя в предстоящей встрече с Павлюченковой.
После Уимблдона, на котором она дошла до четвертого раунда, 20-я ракетка мира смогла выиграть больше одного матча только в Сан-Диего.
На недавнем турнире в Пекине Аддад-Майя уступила в первом круге итальянке Ясмин Паолини.
Прогноз и ставка
На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Аддад-Майя букмекеры предлагают за 1.81.
Здесь уже не будет легкой прогулки, но при этом все равно есть уверенность в том, что Настя обыграет уставшую бразильянку.
Ставка — победа Павлюченковой за 2.00.