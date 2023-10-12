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    Павлюченкова обыграет уставшую Аддад-Майя?

    Павлюченкова — Аддад-Майя. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Гонконге 12 октября 2023 года

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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против бразильянки Беатрис Аддад-Майя во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 12 октября, начало — в 12:00 мск. Павлюченкова — Аддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гонконг. Женщины 12 Октября 2023 года

    Павлюченкова

    Настя турнир с мощнейшей победы над Яной Фетт — 6:0, 6:0. «Шоу» продолжалось всего лишь 49 минут.

    Соперница пусть и не самая сильная, но опыта у хорватки достаточно, поэтому результат все равно слегка удивил.

    Особенно на фоне недавнего поражения Павлюченковой от Мирры Андреевой в Пекине. В матче против 16-летней соотечественницы она взяла лишь три гейма.

    Правда, перед этим бывшая 11-я ракетка мира остановилась в шаге от финала в Токио. К слову, Павлюченкова с треском проиграла Мирре как раз из-за того, что за пару дней до этого у нее была была самая настоящая битва с Вероникой Кудерметовой в японской столице.

    Аддад-Майя

    Беатрис тем временем была на грани поражения уже в первом раунде. Бразильянка с трудом выиграла у Александры Соснович — 7:6, 3:6, 7:6.

    Матч против белорусской теннисистки продолжался три с половиной часа. И это наверняка скажется на игре Аддад-Майя в предстоящей встрече с Павлюченковой.

    После Уимблдона, на котором она дошла до четвертого раунда, 20-я ракетка мира смогла выиграть больше одного матча только в Сан-Диего.

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    На недавнем турнире в Пекине Аддад-Майя уступила в первом круге итальянке Ясмин Паолини.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Аддад-Майя букмекеры предлагают за 1.81.

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    Здесь уже не будет легкой прогулки, но при этом все равно есть уверенность в том, что Настя обыграет уставшую бразильянку.

    Ставка — победа Павлюченковой за 2.00.

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    Павлюченкова — Аддад-Майя: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на теннис. Павлюченкова обыграет уставшую Аддад-Майя?
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