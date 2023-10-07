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    Алькарасу не хватит двух сетов для победы над Баррером?

    Алькарас — Баррер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Баррер
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Грегуара Баррера во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск. Алькарас — Баррер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос на этой неделе испытал очередное разочарование. На этот раз он не смог взять титул в Пекине.

    Испанец легко прошел первые несколько раундов, после чего проиграл Яннику Синнеру.

    Первый сет чем-то напоминал голливудский триллер, а во втором Алькарас взял лишь один гейм.

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  • 04/10/2023

    • Как и в матче против Даниила Медведева в полуфинале US Open, Алькараса снова переиграли. И это был очередной случай, когда 20-летний теннисист не лучшим образом проявил себя в стрессовой ситуации.

    Баррер

    Грегуар тем временем в первом круге шанхайского «Мастерса» легко выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:2, 6:2.

    На сенсацию это, безусловно, не тянет, но столь уверенная победа француза все-таки немного удивила.

    Перед этим у Баррера была серия неудачных результатов на уровне ATP — пять поражений кряду.

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    После выхода в полуфинал в Истубурне 29-летний теннисист ни разу не выигрывал больше одного матча на турнирах ATP.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как обычно, уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На Баррера можно поставить за 13.75.

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    Может, в одной из партий и будет видимость борьбы, но, скорее всего, испанец выиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов меньше 18,5 за 1.92.

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    Алькарас — Баррер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на теннис. Алькарасу не хватит двух сетов для победы над Баррером?
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