Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против британца Энди Маррея в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Сафиуллин — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман проведет первый матч после историческом для себя турнире в китайском Чэнду, на котором ему впервые в карьере удалось дойти до финала на уровне ATP.

В решающем матче россиянин проиграл Александру Звереву — 7:6, 6:7, 3:6. Во втором сете он даже вел с брейком, но немец все-таки нашел в себе силы на камбэк.

Зато перед этим Сафиуллин одержал четыре шикарные победы — над Брэндоном Накашимой, Дэном Эвансом, Джорданом Томпсоном и Лоренцо Музетти.

Благодаря этому успеху Роман наконец-то дебютировал в топ-50 и теперь занимает в рейтинге 41-е место.

Маррей

Энди на прошлой неделе не выиграл ни одного матча в Пекине, уступив в первом круге Алексу Де Минору.

И это было очень обидное поражение — 3:6, 7:5, 6:7. В третьем сете британец упустил три матчбола и подачу на матч. В общем, самая настоящая катастрофа.

Кроме того, Маррей проиграл Де Минору пятый раз подряд. Но в отличие от предыдущих встреч, на этот раз ему действительно не повезло.

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Перед этим Энди выиграл один матч на турнире в Чжухае. Во втором круге бывшая первая ракетка мира проиграл Аслану Карацеву (6:4, 3:6, 2:6).

Но также стоит отметить, что в Пекине Маррей впервые за три месяца не смог пройти стартовый раунд.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.72, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.12.

Два года назад Роман выиграл у Энди на «челленджере» в Ренне. Британец тогда был в очень плохой форме. Через год он взял у россиянина реванш на турнире Базеле.

Но сейчас Маррею будет сложно выиграть у Сафиуллина, который с некоторых пор играет значительно лучше даже некоторых представителей топ-20.

Ставка — победа Сафиуллина + тотал геймов больше 20,5 за 2.48.