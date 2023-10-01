Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 07:00 мск. Алькарас — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос, как и ожидалось, начал турнир без потрясений, спокойно обыграв Янника Ханфманна.

Испанец доминировал в обеих партиях — 6:4, 6:3.

Для Алькараса это был первый матч после поражения от Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США. Было заметно, что он уже пришел в себя после неудачи в Нью-Йорке.

Правда, у Алькараса уже давно не возникает проблем в матчах с подобными соперниками.

Единственным исключением в этом году стала встреча с Фабианом Марожаном на майском турнире в Риме.

Музетти

Лоренцо тем временем выиграл в первом раунде у Карена Хачанова.

Итальянец дожал российского теннисиста в третьем сете — 6:3, 1:6, 6:3.

И этот результат не стал сюрпризом, Хачанов банально не успел восстановиться после эмоционального турнира в Чжухае.

В решающей партии было заметно, что у Музетти осталось куда больше сил, чем у соперника.

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Так что в каком-то смысле этот успех не стоит переоценивать, поскольку оппонент действительно был не в лучшем физическом состоянии.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Музетти в этом матче можно поставить за 7.90.

В прошлом году Лоренцо сенсационно обыграл Карлоса в финале турнира в Гамбурге. Но ответ Карлоса был не менее внушительным — ранее в этом сезоне он разгромил итальянца на «Ролан Гаррос».

Скорее всего, предстоящая встреча тоже завершится уверенной победой второй ракетки мира.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.