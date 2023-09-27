Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 08:00 мск. Вавринка — Гирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн на прошлой неделе провел два матча за сборную Швейцарии в рамках Кубка Дэвиса, которые в очередной раз подтвердили, что он находится в отличной форме.

Сначала бывшая третья ракетка мира уступил французу Юго Эмберу, а потом выиграл у британца Кэмерона Норри.

Самое главное, что по игре никак не скажешь, что Вавринке вообще-то уже 38 лет.

Интересно, что Стэн ни разу не проигрывал в первом круге после поражения от Люки Ван Аша на апрельском турнире в Баня-Луке.

На недавнем Открытом чемпионате США Вавринка прошел два раунда, выиграв у Есихито Нисиоки и Томаса Этчеверри, после чего уступил Яннику Синнеру.

Гирон

Маркос тем временем на прошлой неделе не очень удачно выступил в китайском Чэнду.

После классной победы над Александром Бубликом американец проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

А перед этим у Гирона была серия поражений, которая началась на «Мастерсе» в Торонто, где он уступил Томми Полу в матче третьего круга.

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В Цинциннати 64-я ракетка мира не смог пройти квалификацию, а в Уинстон-Сейлеме и на US Open проиграл в первом круге.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.52, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.53.

Несмотря на недавние неудачи, американца все же нельзя назвать простым соперником. Однако мы все-таки считаем, что Стэн выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.