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    Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Астане?

    Вавринка — Гирон. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Астане 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Гирон
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 08:00 мск. Вавринка — Гирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вавринка

    Стэн на прошлой неделе провел два матча за сборную Швейцарии в рамках Кубка Дэвиса, которые в очередной раз подтвердили, что он находится в отличной форме.

    Сначала бывшая третья ракетка мира уступил французу Юго Эмберу, а потом выиграл у британца Кэмерона Норри.

    Самое главное, что по игре никак не скажешь, что Вавринке вообще-то уже 38 лет.

    Интересно, что Стэн ни разу не проигрывал в первом круге после поражения от Люки Ван Аша на апрельском турнире в Баня-Луке.

    На недавнем Открытом чемпионате США Вавринка прошел два раунда, выиграв у Есихито Нисиоки и Томаса Этчеверри, после чего уступил Яннику Синнеру.

    Гирон

    Маркос тем временем на прошлой неделе не очень удачно выступил в китайском Чэнду.

    После классной победы над Александром Бубликом американец проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

    А перед этим у Гирона была серия поражений, которая началась на «Мастерсе» в Торонто, где он уступил Томми Полу в матче третьего круга.

    Все прогнозы на теннис

    В Цинциннати 64-я ракетка мира не смог пройти квалификацию, а в Уинстон-Сейлеме и на US Open проиграл в первом круге.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.52, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.53.

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    Несмотря на недавние неудачи, американца все же нельзя назвать простым соперником. Однако мы все-таки считаем, что Стэн выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Вавринка — Гирон: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Астане?
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