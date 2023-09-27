Вавринка
Стэн на прошлой неделе провел два матча за сборную Швейцарии в рамках Кубка Дэвиса, которые в очередной раз подтвердили, что он находится в отличной форме.
Сначала бывшая третья ракетка мира уступил французу Юго Эмберу, а потом выиграл у британца Кэмерона Норри.
Самое главное, что по игре никак не скажешь, что Вавринке вообще-то уже 38 лет.
Интересно, что Стэн ни разу не проигрывал в первом круге после поражения от Люки Ван Аша на апрельском турнире в Баня-Луке.
На недавнем Открытом чемпионате США Вавринка прошел два раунда, выиграв у Есихито Нисиоки и Томаса Этчеверри, после чего уступил Яннику Синнеру.
Гирон
Маркос тем временем на прошлой неделе не очень удачно выступил в китайском Чэнду.
После классной победы над Александром Бубликом американец проиграл французу Артуру Риндеркнешу.
А перед этим у Гирона была серия поражений, которая началась на «Мастерсе» в Торонто, где он уступил Томми Полу в матче третьего круга.
В Цинциннати 64-я ракетка мира не смог пройти квалификацию, а в Уинстон-Сейлеме и на US Open проиграл в первом круге.
Прогноз и ставка
На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.52, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.53.
Несмотря на недавние неудачи, американца все же нельзя назвать простым соперником. Однако мы все-таки считаем, что Стэн выйдет в следующий раунд.
Ставка — победа Вавринки + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.