Белоруска Виктория Азаренко сыграет против американки Робин Монтгомери в первом круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 20:00 мск. Монтгомери — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монтгомери

Робин стала одной из обладательниц wild card. Это была ее единственная возможность сразу же оказаться в основной сетке — в текущем рейтинге она пока лишь 147-я.

На Открытом чемпионате США 19-летняя теннисистка не прошла ни одного раунда, сразу же уступив немке Еве Лис (2:6, 1:6). К слову, здесь организаторы тоже предоставили ей wild card.

В середине августа Монтгомери обыграла опытную Коко Вандевей в первом круге на турнире в Стэнфорде. Дальше было поражение от Камилы Рахимовой.

Свои лучшие результаты в текущем сезоне Робин показала на турнирах ITF, а на уровне WTA ей пока нелегко.

Азаренко

Виктория в начале года дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, но в дальнейшем у нее и близко не было ничего подобного.

Разве что можно вспомнить выход в четвертый круг Уимблдона. В четвертьфинал белоруску не пропустила украинка Элина Свитолина.

На US Open бывшая первая ракетка мира не смогла пройти второй круг, проиграв китаянке Чжу Линь.

Все прогнозы на теннис

На крупных турнирах в Монреале и Цинциннати Азаренко тоже выиграла только одному матчу. Правда, в первом случае ей удалось остановить Барбору Крейчикову.

В прошлом году Азаренко дошла в Гвадалахаре до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Монтгомерм в этом матче можно поставить за 5.60, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.14.

Судя по недавним матчам, американке пока тяжело конкурировать с соперницами из топ-100.

Вряд ли у белорусской теннисистки возникнут серьезные проблемы в предстоящей игре.

Ставка — победа Азаренко с форой по геймам (-5,5) за 1.82.