ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман РотенбергПобедная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА Жозе Моуринью Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме» Джуд Беллингем«Реал» — «Реал Сосьедад» 2:1. Онлайн
  • 07:18
    • Президент УЕФА сообщил, когда российские сборные и клубы вернуться к соревнованиям
    Все новости спорта

    Сможет ли Азаренко разгромить Монтгомери?

    Монтгомери — Азаренко. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 19 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Виктория Азаренко Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Монтгомери — Азаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против американки Робин Монтгомери в первом круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 20:00 мск. Монтгомери — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монтгомери

    Робин стала одной из обладательниц wild card. Это была ее единственная возможность сразу же оказаться в основной сетке — в текущем рейтинге она пока лишь 147-я.

    На Открытом чемпионате США 19-летняя теннисистка не прошла ни одного раунда, сразу же уступив немке Еве Лис (2:6, 1:6). К слову, здесь организаторы тоже предоставили ей wild card.

    В середине августа Монтгомери обыграла опытную Коко Вандевей в первом круге на турнире в Стэнфорде. Дальше было поражение от Камилы Рахимовой.

    Свои лучшие результаты в текущем сезоне Робин показала на турнирах ITF, а на уровне WTA ей пока нелегко.

    Азаренко

    Виктория в начале года дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, но в дальнейшем у нее и близко не было ничего подобного.

    Разве что можно вспомнить выход в четвертый круг Уимблдона. В четвертьфинал белоруску не пропустила украинка Элина Свитолина.

    На US Open бывшая первая ракетка мира не смогла пройти второй круг, проиграв китаянке Чжу Линь.

    Все прогнозы на теннис

    На крупных турнирах в Монреале и Цинциннати Азаренко тоже выиграла только одному матчу. Правда, в первом случае ей удалось остановить Барбору Крейчикову.

    В прошлом году Азаренко дошла в Гвадалахаре до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Монтгомерм в этом матче можно поставить за 5.60, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.14.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Судя по недавним матчам, американке пока тяжело конкурировать с соперницами из топ-100.

    Вряд ли у белорусской теннисистки возникнут серьезные проблемы в предстоящей игре.

    Ставка — победа Азаренко с форой по геймам (-5,5) за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Накатани — Кортес
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тюмень — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сампдория — Читтаделия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монтгомери — Азаренко: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Азаренко разгромить Монтгомери?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры