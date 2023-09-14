Потапова
Анастасия в предыдущем раунде преподнесла сенсацию, выиграв у Онс Жабер.
Россиянка дожала седьмую ракетку мира на тай-брейке второго сета — 6:4, 7:6.
Потапова воспользовалась ужасной игрой соперницы на подаче. Теннисистка из Туниса позволила ей взять на приеме шесть геймов.
Правда, у Анастасии тоже хватало ошибок, но до Жабер ей все-таки было далеко в этом плане.
Потапова четвертый раз в сезоне выиграла у соперницы из топ-10.
Кенин
София во втором круге одержала волевую победу над Кэти Волынец — 1:6, 6:4, 6:2.
Без нервотрепки все-таки не обошлось. Кенин очень слабо провела первый сет, дважды теряла подачу во второй партии, но в итоге все-таки дожала соотечественницу.
В решающем сете чемпионку Australian Open-2020 выручили бесконечные ошибки соперницы — София взяла на приеме четыре гейма.
Кенин пятый раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. Сложно сказать, вернется ли она в 20-ку лучших, но закрепиться в топ-50 она точно способна.
Прогноз и ставка
На Потапову в этом матче можно поставить за 1.72, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.12.
Скорее всего, девушки проведут нервный, затяжной матч, снова с кучей ошибок на подаче.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.07.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.77.