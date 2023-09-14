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    Потапова дожмет Кенин в третьем сете?

    Потапова — Кенин. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Сан-Диего 14 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Кенин
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Софии Кенин в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 21:30 мск. Потапова — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Потапова

    Анастасия в предыдущем раунде преподнесла сенсацию, выиграв у Онс Жабер.

    Россиянка дожала седьмую ракетку мира на тай-брейке второго сета — 6:4, 7:6.

    Потапова воспользовалась ужасной игрой соперницы на подаче. Теннисистка из Туниса позволила ей взять на приеме шесть геймов.

    Правда, у Анастасии тоже хватало ошибок, но до Жабер ей все-таки было далеко в этом плане.

    Потапова четвертый раз в сезоне выиграла у соперницы из топ-10.

    Кенин

    София во втором круге одержала волевую победу над Кэти Волынец — 1:6, 6:4, 6:2.

    Без нервотрепки все-таки не обошлось. Кенин очень слабо провела первый сет, дважды теряла подачу во второй партии, но в итоге все-таки дожала соотечественницу.

    В решающем сете чемпионку Australian Open-2020 выручили бесконечные ошибки соперницы — София взяла на приеме четыре гейма.

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    Кенин пятый раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. Сложно сказать, вернется ли она в 20-ку лучших, но закрепиться в топ-50 она точно способна.

    Прогноз и ставка

    На Потапову в этом матче можно поставить за 1.72, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.12.

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    Скорее всего, девушки проведут нервный, затяжной матч, снова с кучей ошибок на подаче.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.77.

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    Потапова — Кенин: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на теннис. Потапова дожмет Кенин в третьем сете?
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