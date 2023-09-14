Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Софии Кенин в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 21:30 мск. Потапова — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Анастасия в предыдущем раунде преподнесла сенсацию, выиграв у Онс Жабер.

Россиянка дожала седьмую ракетку мира на тай-брейке второго сета — 6:4, 7:6.

Потапова воспользовалась ужасной игрой соперницы на подаче. Теннисистка из Туниса позволила ей взять на приеме шесть геймов.

Правда, у Анастасии тоже хватало ошибок, но до Жабер ей все-таки было далеко в этом плане.

Потапова четвертый раз в сезоне выиграла у соперницы из топ-10.

Кенин

София во втором круге одержала волевую победу над Кэти Волынец — 1:6, 6:4, 6:2.

Без нервотрепки все-таки не обошлось. Кенин очень слабо провела первый сет, дважды теряла подачу во второй партии, но в итоге все-таки дожала соотечественницу.

В решающем сете чемпионку Australian Open-2020 выручили бесконечные ошибки соперницы — София взяла на приеме четыре гейма.

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Кенин пятый раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. Сложно сказать, вернется ли она в 20-ку лучших, но закрепиться в топ-50 она точно способна.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 1.72, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.12.

Скорее всего, девушки проведут нервный, затяжной матч, снова с кучей ошибок на подаче.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.77.