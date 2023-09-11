Кенин
София после Уимблдона, на котором она прошла квалификацию и добралась до третьего раунда в основной сетке, провела лишь два матча.
На Открытом чемпионате США Кенин выиграла в первом круге у румынки Аны Богдан, после чего уступила россиянке Дарье Касаткиной (6:2, 4:6, 4:6).
Лучшим результатом чемпионки Australian Open-2020 на харде в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал на турнире в Хобарте в начале января.
Также можно отметить третий круг на крупном турнире в Майами и неожиданную победу над Ариной Соболенко на грунте в Риме.
Но после травмы Кенин все-таки пока так и не смогла вернуться на свой прежний уровень.
Кудерметова
У Вероники в последнее время сплошные разочарования. После июньского турнира в Берлине она выиграла лишь два матча.
Главным провалом стало поражение от Бернарды Перы (5:7, 4:6) в первом круге US Open.
А самым эпичным — поражение от 43-летней Винус Уильямс (4:6, 5:7) на турнире в Цинциннати.
В Кливленде Кудерметова одержала волевую победу над аргентинкой Надей Подороской, после чего проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (4:6, 1:6).
Прогноз и ставка
На Кенин в этом матче можно поставить за 2.11, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.73.
Сложно сказать, с чем связан спад в игре Вероники. Но очевидно, что в недавних матчах она была очень далека от своей оптимальной формы.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92. Скорее всего, двумя сетами игра не ограничится.