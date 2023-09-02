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    Сможет ли Рублев разгромить Риндеркнеша?

    Риндеркнеш — Рублев. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Открытый чемпионат США 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Риндеркнеша в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 20:00 мск. Риндеркнеш — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риндеркнеш

    Для Артура выход в третий раунд американского мэйджора пока что стал главным событием не самого простого сезона.

    В первом круге французский теннисист одержал уверенную победу над аргентинцем Диего Шварцманом (6:3, 6:4, 6:2).

    Дальше был матч против Маттео Берреттини. Риндеркнеш взял первый сет, а во втором при счете 5:3 в его пользу итальянец подвернул ногу и был вынужден сняться.

    Да, не обошлось без везения, но Артур при этом все равно успел показать отличный теннис. Далеко не факт, что Берреттини удалось бы сделать камбэк.

    Рублев

    Да уж, сколько критики услышал Андрей в свой адрес после провальных выступлений на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, но прямо сейчас он уже в третьем круге мэйджора в Нью-Йорке.

    Кто-то скажет, так себе достижение, особенно с учетом того, что россиянин несколько раз доходил здесь до четвертьфинала.

    Но есть нюанс — во втором раунде Рублев одержал классную победу над Гаэлем Монфисом.

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    Андрей красиво дожал атлетичного француза в четвертом сете — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. С такой игрой Рублев может спокойно повторить свой лучший результат на US Open.

    Прогноз и ставка

    На Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 5.20, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.17.

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    Француз обладает неплохой первой подачей, и именно это может стать главной проблемой российского теннисиста в предстоящем матче.

    Но при этом Риндеркнеш играет явно не лучше, чем тот же Монфис. В общем, вполне вероятно, что Андрей снова обойдется без драмы.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 34,5 за 2.11.

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    Риндеркнеш — Рублев: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев разгромить Риндеркнеша?
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