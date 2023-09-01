Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Бена Шелтона в третьем круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Шелтон — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шелтон

Бен второй раз в сезоне дошел на турнире «Большого шлема» до третьего раунда. В начале года он сенсационно пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В Нью-Йорке американец начал с волевой победы над аргентинцем Педро Качином — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.

После этого Шелтона ждала напряженная встреча с Домиником Тимом, который в первом круге сокрушил Александра Бублика.

Но зрители, к сожалению, так и не дождались шоу. В первом сете Бен дожал чемпиона US Open-2020 на тай-брейке, а в начале второго соперник снялся.

Тим не смог продолжить матч из-за плохого самочувствия. Появившийся на корте врач посоветовал австрийцу не мучить свой организм. В общем, повезло Шелтону.

Интересно, что в этом году 20-летний теннисист выигрывал больше двух матчей только на мэйджоре в Мельбурне.

Карацев

Аслан тем временем удивил, причем очень сильно удивил. После очередной непонятной серии матчей с трудом верилось в то, что он сможет пройти здесь хотя бы раунд.

В итоге Карацев начал с убедительной победы над талантливым чехом Иржи Легечкой — 6:3, 6:3, 6:3.

Во втором круге россиянин остановил Роберто Карбальеса-Баэну, который перед этим сенсационно выиграл у Хольгера Руне. Аслан дожал испанца на тай-брейке четвертого сета — 6:2, 4:6, 6:3, 7:6.

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Такое ощущение, что есть два Карацева: первый — неплохой теннисист, но явно не топ, а второй — спокойно может играть на уровне как минимум топ-20. Вот только никогда не знаешь, кто из них выйдет на корт.

Прогноз и ставка

На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.66, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.22.

Бен такой же непредсказуемый игрок, как и Аслан. Но зато всем известно, что оба играют в очень зрелищном, атакующем стиле.

Скорее всего, Карацев и Шелтон устроят яркое шоу. Зрители точно останутся довольны.

Ставка — тотал геймов больше 40,5 за 1.98.