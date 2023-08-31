Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Берреттини — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Берреттини

Маттео так часто страдает из-за травм, что теперь довольно сложно разобраться, в каком состоянии он приехал на турнир.

Как показал первый круг, итальянец, похоже, сумел набрать оптимальную форму к американскому мэйджору.

Берреттини начал турнир с классной победы над французом Юго Эмбером — 6:4, 6:4, 6:2.

За весь матч он так ни разу и не потерял подачу и реализовал пять брейк-пойнтов. В общем, убедительная победа над не самым простым соперником.

В двух предыдущих сезонах Берреттини доходил на US Open до четвертьфинала.

Риндеркнеш

Артур тем временем третий год подряд прошел первый круг на мэйджоре в Нью-Йорке. Правда, до сих пор он не выигрывал здесь больше одного матча.

На этот раз француз начал с победы над Диего Шварцманом — 6:3, 6:4, 6:2.

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В принципе, ничего удивительно, аргентинец заметно сдал за последний год, выпав даже из топ-100.

В этом матче у Риндеркнеша вообще не было проблем на подаче. На первом мяче ему удалось взять 86 процентов очков, в том числе благодаря 19 эйсам.

Прогноз и ставка

На Берреттини в этом матче можно поставить за 1.21, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 4.40.

В отличие от Маттео, Артуру далеко не всегда удается играть на таком уровне, как в матче против Шварцмана. В противном случае, француз бы уже давно закрепился как минимум в топ-30. Плюс надо учитывать, что теперь его ждет совершенно другой уровень сопротивления.

Ставка — победа Берреттини в трех сетах за 2.38.