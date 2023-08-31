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    Сможет ли Берреттини обыграть Риндеркнеша?

    Берреттини — Риндеркнеш. Ставка (к. 2.38) и прогноз на Открытый чемпионат США 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Риндеркнеш
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Берреттини — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 31 Августа 2023 года

    Берреттини

    Маттео так часто страдает из-за травм, что теперь довольно сложно разобраться, в каком состоянии он приехал на турнир.

    Как показал первый круг, итальянец, похоже, сумел набрать оптимальную форму к американскому мэйджору.

    Берреттини начал турнир с классной победы над французом Юго Эмбером — 6:4, 6:4, 6:2.

    За весь матч он так ни разу и не потерял подачу и реализовал пять брейк-пойнтов. В общем, убедительная победа над не самым простым соперником.

    В двух предыдущих сезонах Берреттини доходил на US Open до четвертьфинала.

    Риндеркнеш

    Артур тем временем третий год подряд прошел первый круг на мэйджоре в Нью-Йорке. Правда, до сих пор он не выигрывал здесь больше одного матча.

    На этот раз француз начал с победы над Диего Шварцманом — 6:3, 6:4, 6:2.

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    В принципе, ничего удивительно, аргентинец заметно сдал за последний год, выпав даже из топ-100.

    В этом матче у Риндеркнеша вообще не было проблем на подаче. На первом мяче ему удалось взять 86 процентов очков, в том числе благодаря 19 эйсам.

    Прогноз и ставка

    На Берреттини в этом матче можно поставить за 1.21, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 4.40.

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    В отличие от Маттео, Артуру далеко не всегда удается играть на таком уровне, как в матче против Шварцмана. В противном случае, француз бы уже давно закрепился как минимум в топ-30. Плюс надо учитывать, что теперь его ждет совершенно другой уровень сопротивления.

    Ставка — победа Берреттини в трех сетах за 2.38.

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    Берреттини — Риндеркнеш: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Берреттини обыграть Риндеркнеша?
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