ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа Макс ХоллоуэйХоллоуэй отправил на пенсию «Корейского зомби», Смит с трудом одолел Спэнна. Обзор карда UFC Singapore
    Все новости спорта

    Циципас обыграет Штрикера с разгромным счетом?

    Циципас — Штрикер. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Стефанос Циципас Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Циципас — Штрикер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против швейцарца Доминика Штрикера во втором круг Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Циципас — Штрикер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 30 Августа 2023 года

    Циципас

    Стефанос, вопреки всем опасениям, спокойно вышел во второй круг.

    Грек одержал классную победу над Милошем Раоничем — 6:2, 6:3. 6:4. Канадец забрал 82 процента очков на первой подаче, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы взять хотя бы сет.

    Циципас, как ни странно, классно действовал на приеме, реализовав пять брейк-пойнтов. При этом на своей подаче он отдал бывшей третьей ракетке мира лишь один гейм.

    После столь уверенной победы над непростым соперником у Стефа наверняка прибавится уверенности в собственных силах.

    Штрикер

    Доминик тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки американского мэйджора.

    Швейцарец пробился в основу через квалификацию. В решающем раунде он одержал уверенню победу над аргентинцем Тиаго Тиранте.

    Все прогнозы на US Open

    И уже после этого Штрикер выиграл у Алексея Попырина (6:3, 6:4, 3:6, 6:3), который в середине августа добрался добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, а перед этим взял титул в хорватском Умаге.

    21-летний Штрикер выиграл всего лишь третий матч в сезоне на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.15, победу Штрикера букмекеры предлагают за 5.45.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Стефанос, похоже, находится в оптимальной форме. Надо признать, что он очень хорошо играл против Раонича. Взять пять геймов на приеме в матче с канадцем — это в каком-то смысле достижение, учитывая мощь подачи канадского теннисиста.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 33,5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Ливан — Франция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:10
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Филиппины — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Черногория — Литва
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кызылкум — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Балаж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Маррей — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Циципас — Штрикер: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Циципас обыграет Штрикера с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры