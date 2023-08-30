Грек Стефанос Циципас сыграет против швейцарца Доминика Штрикера во втором круг Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Циципас — Штрикер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос, вопреки всем опасениям, спокойно вышел во второй круг.

Грек одержал классную победу над Милошем Раоничем — 6:2, 6:3. 6:4. Канадец забрал 82 процента очков на первой подаче, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы взять хотя бы сет.

Циципас, как ни странно, классно действовал на приеме, реализовав пять брейк-пойнтов. При этом на своей подаче он отдал бывшей третьей ракетке мира лишь один гейм.

После столь уверенной победы над непростым соперником у Стефа наверняка прибавится уверенности в собственных силах.

Штрикер

Доминик тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки американского мэйджора.

Швейцарец пробился в основу через квалификацию. В решающем раунде он одержал уверенню победу над аргентинцем Тиаго Тиранте.

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И уже после этого Штрикер выиграл у Алексея Попырина (6:3, 6:4, 3:6, 6:3), который в середине августа добрался добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, а перед этим взял титул в хорватском Умаге.

21-летний Штрикер выиграл всего лишь третий матч в сезоне на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.15, победу Штрикера букмекеры предлагают за 5.45.

Стефанос, похоже, находится в оптимальной форме. Надо признать, что он очень хорошо играл против Раонича. Взять пять геймов на приеме в матче с канадцем — это в каком-то смысле достижение, учитывая мощь подачи канадского теннисиста.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 33,5 за 2.02.