Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Серундоло — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Серундоло

Хуан-Мануэль в первом круге выиграл у Ильи Ивашко, который, по всей видимости, слишком рано поверил в собственный успех.

Дело в том, что белорус вел 2-0 по партиям, и наверное ни у кого не было сомнений, кто выйдет в следующий раунд.

Но в итоге Серундоло совершил абсолютно невероятный камбэк — 2:6, 6:7, 6:3, 6:3, 6:3.

Для аргентинца, который до недавнего времени почти не играл на твердом покрытии, это очень серьезный результат. Как оказалось, его тоже нельзя недооценивать.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем спокойно прошел первый раунд, выиграв у Маркоса Гирона.

Испанец подтвердил, что его выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто, ни в коем случае нельзя считать случайностью.

Давидович-Фокина не отдал ни сета американскому теннисисту — 6:4, 6:4, 6:2.

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Алехандро вполне может повторить свой прошлогодний результат на американском мэйджоре. На US Open-2022 он дошел до четвертого раунда.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Давидовича-Фокины. На Серундоло в этом матче можно поставить за 9.70.

В отличие от Ивашко, Алехандро вряд ли позволит аргентинцу взять хотя бы сет. Вполне вероятно, что Серундоло проиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-8,5) за 1.92.