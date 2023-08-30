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    Давидовичу-Фокине снова хватит трех сетов для победы?

    Серундоло — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Серундоло — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Серундоло

    Хуан-Мануэль в первом круге выиграл у Ильи Ивашко, который, по всей видимости, слишком рано поверил в собственный успех.

    Дело в том, что белорус вел 2-0 по партиям, и наверное ни у кого не было сомнений, кто выйдет в следующий раунд.

    Но в итоге Серундоло совершил абсолютно невероятный камбэк — 2:6, 6:7, 6:3, 6:3, 6:3.

    Для аргентинца, который до недавнего времени почти не играл на твердом покрытии, это очень серьезный результат. Как оказалось, его тоже нельзя недооценивать.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем спокойно прошел первый раунд, выиграв у Маркоса Гирона.

    Испанец подтвердил, что его выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто, ни в коем случае нельзя считать случайностью.

    Давидович-Фокина не отдал ни сета американскому теннисисту — 6:4, 6:4, 6:2.

    Все прогнозы на US Open

    Алехандро вполне может повторить свой прошлогодний результат на американском мэйджоре. На US Open-2022 он дошел до четвертого раунда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Давидовича-Фокины. На Серундоло в этом матче можно поставить за 9.70.

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    В отличие от Ивашко, Алехандро вряд ли позволит аргентинцу взять хотя бы сет. Вполне вероятно, что Серундоло проиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-8,5) за 1.92.

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    Серундоло — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Давидовичу-Фокине снова хватит трех сетов для победы?
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