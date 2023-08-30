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    Сможет ли Тим выиграть у Шелтона?

    Тим — Шелтон. Ставка (к. 3.04) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Шелтон
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Тим — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Доминик совершенно неожиданно стал одним из героев первого круга.

    Австриец одержал шикарную победу над неуравновешенным Александром Бубликом — 6:3, 6:2, 6:4.

    Соперник в течение матча, как обычно, вел себя максимально некорректно, позволял себе различные высказывания. И вполне вероятно, что за одну фразу Бублика вскоре дисквалифицировать. После очередного неудачного розыгрыша он назвал Тима «инвалидом».

    Остается только восхищаться реакцией чемпиона US Open-2020, который ответил в невоспитанному сопернику в максимально корректной форме. «Трудно что-то сказать. Такие вещи лучше вообще не говорить — просто из уважения. Может быть, он что-то другое имел в виду», — сказал Тим после матча, отвечая на вопросы журналистов, которые, как и все, были шокированы поведением Бублика.

    Ну а Тим действительно впечатлил своей игрой. Возможно, это был его лучший матч с тех пор, как он вернулся в тур после серьезной травмы.

    Шелтон

    Бен в первом матче решил немного поиграть на нервах американской публики, но в итоге всё завершилось хэппи-эндом.

    Шелтон одержал волевую победу над Педро Качином — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.

    Видимо, в первом сете молодой американец думал, что грунтовик из Аргентины вообще не умеет играть на харде.

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    В следующих партиях Шелтон полностью контролировал ситуацию на корте, что, в принципе, не стало сюрпризом.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 2.11, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.73.

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    Доминик сейчас на кураже, это очевидно. Победа над Бубликом получилась чересчур яркой и уверенной. Однако соперник австрийца тоже на кураже. Глядя на Бена, иногда можно подумать, что у него и не бывает другого состояния.

    Весной Тим легко обыграл Шелтона на грунте в Эшториле — 6:2, 6:2. Но встреча с любым американцем на харде — это совершенно другая история. Впереди непростой матч.

    Ставка — тотал тай-брейков больше 1,5 за 3.04.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 41,0 за 1.92.

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    Тим — Шелтон: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим выиграть у Шелтона?
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