Австриец Доминик Тим сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Тим — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик совершенно неожиданно стал одним из героев первого круга.

Австриец одержал шикарную победу над неуравновешенным Александром Бубликом — 6:3, 6:2, 6:4.

Соперник в течение матча, как обычно, вел себя максимально некорректно, позволял себе различные высказывания. И вполне вероятно, что за одну фразу Бублика вскоре дисквалифицировать. После очередного неудачного розыгрыша он назвал Тима «инвалидом».

Остается только восхищаться реакцией чемпиона US Open-2020, который ответил в невоспитанному сопернику в максимально корректной форме. «Трудно что-то сказать. Такие вещи лучше вообще не говорить — просто из уважения. Может быть, он что-то другое имел в виду», — сказал Тим после матча, отвечая на вопросы журналистов, которые, как и все, были шокированы поведением Бублика.

Ну а Тим действительно впечатлил своей игрой. Возможно, это был его лучший матч с тех пор, как он вернулся в тур после серьезной травмы.

Шелтон

Бен в первом матче решил немного поиграть на нервах американской публики, но в итоге всё завершилось хэппи-эндом.

Шелтон одержал волевую победу над Педро Качином — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Видимо, в первом сете молодой американец думал, что грунтовик из Аргентины вообще не умеет играть на харде.

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В следующих партиях Шелтон полностью контролировал ситуацию на корте, что, в принципе, не стало сюрпризом.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 2.11, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.73.

Доминик сейчас на кураже, это очевидно. Победа над Бубликом получилась чересчур яркой и уверенной. Однако соперник австрийца тоже на кураже. Глядя на Бена, иногда можно подумать, что у него и не бывает другого состояния.

Весной Тим легко обыграл Шелтона на грунте в Эшториле — 6:2, 6:2. Но встреча с любым американцем на харде — это совершенно другая история. Впереди непростой матч.

Ставка — тотал тай-брейков больше 1,5 за 3.04.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 41,0 за 1.92.