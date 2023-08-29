Поляк Хуберт Хуркач сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. Хюслер — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хюслер

Швейцарский теннисист все-таки успел попасть в основную сетку американского мэйджора.

С учетом стремительного падения в рейтинге, он вполне мог оказаться в числе участников квалификации.

И есть подозрение, что Хюслер, скорее всего, не смог бы пройти отбор. В этом году он выиграл лишь семь матчей на уровне основой сетки ATP, в результате чего опустился на 97-е место.

На прошлой неделе Марк-Андреа проиграл Ришару Гаске во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Перед этим он встречался с Александром Шевченко, который не смог доиграть матч из-за травмы.

Хуркач

Хуберт тем временем после «Мастерса» в Цинциннати снова почувствовал уверенность в своих силах.

Поляк провел шикарный турнир, сумев дойти до полуфинала. Дальше его не пустил Карлос Алькарас, который чудом избежал поражения.

В Торонто Хуркач не смог пройти первый круг. И здесь его тоже остановил Алькарас. Испанец вырвал победу только на тай-брейке третьего сета.

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В общем, Хуберт в полном порядке. С такой игрой, как в матчах с Алькарасом, он вполне может пройти три-четыре раунда.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Хуркача. На Хюслера в этом матче можно поставить за 8.40.

У Хуберта иногда бывают проблемы на приеме, поэтому до разгрома здесь вряд ли дойдет.

Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 31,5 за 1.82.