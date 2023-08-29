Хюслер
Швейцарский теннисист все-таки успел попасть в основную сетку американского мэйджора.
С учетом стремительного падения в рейтинге, он вполне мог оказаться в числе участников квалификации.
И есть подозрение, что Хюслер, скорее всего, не смог бы пройти отбор. В этом году он выиграл лишь семь матчей на уровне основой сетки ATP, в результате чего опустился на 97-е место.
На прошлой неделе Марк-Андреа проиграл Ришару Гаске во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Перед этим он встречался с Александром Шевченко, который не смог доиграть матч из-за травмы.
Хуркач
Хуберт тем временем после «Мастерса» в Цинциннати снова почувствовал уверенность в своих силах.
Поляк провел шикарный турнир, сумев дойти до полуфинала. Дальше его не пустил Карлос Алькарас, который чудом избежал поражения.
В Торонто Хуркач не смог пройти первый круг. И здесь его тоже остановил Алькарас. Испанец вырвал победу только на тай-брейке третьего сета.
В общем, Хуберт в полном порядке. С такой игрой, как в матчах с Алькарасом, он вполне может пройти три-четыре раунда.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Хуркача. На Хюслера в этом матче можно поставить за 8.40.
У Хуберта иногда бывают проблемы на приеме, поэтому до разгрома здесь вряд ли дойдет.
Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 31,5 за 1.82.