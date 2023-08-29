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    Сможет ли Хуркач разгромить Хюслера?

    Хюслер — Хуркач. Ставка (к. 1.82) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хюслер — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. Хюслер — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года

    Хюслер

    Швейцарский теннисист все-таки успел попасть в основную сетку американского мэйджора.

    С учетом стремительного падения в рейтинге, он вполне мог оказаться в числе участников квалификации.

    И есть подозрение, что Хюслер, скорее всего, не смог бы пройти отбор. В этом году он выиграл лишь семь матчей на уровне основой сетки ATP, в результате чего опустился на 97-е место.

    На прошлой неделе Марк-Андреа проиграл Ришару Гаске во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Перед этим он встречался с Александром Шевченко, который не смог доиграть матч из-за травмы.

    Хуркач

    Хуберт тем временем после «Мастерса» в Цинциннати снова почувствовал уверенность в своих силах.

    Поляк провел шикарный турнир, сумев дойти до полуфинала. Дальше его не пустил Карлос Алькарас, который чудом избежал поражения.

    В Торонто Хуркач не смог пройти первый круг. И здесь его тоже остановил Алькарас. Испанец вырвал победу только на тай-брейке третьего сета.

    Все прогнозы на US Open

    В общем, Хуберт в полном порядке. С такой игрой, как в матчах с Алькарасом, он вполне может пройти три-четыре раунда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Хуркача. На Хюслера в этом матче можно поставить за 8.40.

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    У Хуберта иногда бывают проблемы на приеме, поэтому до разгрома здесь вряд ли дойдет.

    Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 31,5 за 1.82.

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    Хюслер — Хуркач: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хуркач разгромить Хюслера?
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