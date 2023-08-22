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    Сможет ли Тим обыграть Риндеркнеш?

    Риндеркнеш — Тим. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Доминик Тим Прогнозы на Артур Риндеркнеш
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    Австриец Доминик Тим сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 01:30 мск. Риндеркнеш — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риндеркнеш

    Артур пропустил все предыдущие турниры в рамках североамериканской серии. Это будет его первый матч на харде за последние пять месяцев.

    В начале августа французский теннисист дошел до четвертьфинала в австрийском Кицбюэле, выиграв у Хуана-Мануэля Серундоло и Янника Ханфманна.

    А перед этим Риндеркнеш стал победителем «челленджера» в швейцарском Цуге. В решающем матче 28-летний теннисист выиграл у бельгийца Йориса Де Лора.

    Ранее в этом году Риндеркнеш выиграл лишь один матч на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.

    Тим

    Доминик тоже пока еще ни разу не играл на харде этим летом.

    Австриец решил сделать небольшой перерыв после турнира в Кицбюэле, на котором он впервые почти за три года дошел до финала.

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    В решающем матче Тим уступил Себастьяну Баэсу (3:6, 1:6). После четырех изнурительных матчей у бывшей третьей ракетки мира банально не осталось сил на финал.

    В первой половине сезона Тим провел четыре матча на харде, в которых не одержал ни одной победы.

    Прогноз и ставка

    На Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.98, победу Тима букмекеры предлагают за 1.83.

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    Как раз в начале августа Доминик с трудом выигралу Артуру в четвертьфинале домашнего турнира в Кицбюэле — 4:6, 6:3, 6:4.

    Скорее всего, предстоящая игра тоже станет для Тима очередной проверкой на прочность. Сейчас он играет значительно лучше, чем весной, однако почти каждый матч превращается для него в испытание.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.97.

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    Риндеркнеш — Тим: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим обыграть Риндеркнеш?
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