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    Джокович возьмет реванш у Алькараса?

    Алькарас — Джокович. Ставка (к. 1.99) и прогноз на финал «Мастерса» в Цинциннати 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Джокович
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    Новак Джокович и Карлос Алькарас
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 20 августа, начало — в 23:30 мск. Алькарас — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 20 Августа 2023 года

    Алькарас

    Карлос все-таки добрался до финала, однако вряд ли кто-то мог предположить, что этот путь получится настолько сложным.

    На этой неделе испанец еще ни разу не выигрывал в двух сетах — во всех предыдущих случаях ему понадобилась дополнительная партия. Уровень сопротивления был чересчур высоким.

    В полуфинале Алькарас одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем — 2:6, 7:6, 6:3.

    И этот матч подтвердил, что у него все-таки стальной характер. После очень слабого первого сета Карлос спас матчбол при счете 5:4 во втором сете.

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    • В решающей партии против поляка Алькарас почти не ошибался на собственной подаче и все-таки смог взять единственный гейм на приеме, который в итоге и стал ключевым.

    Джокович

    Новак тем временем дошел до финала, не отдав соперникам ни одного сета. Что сказать, настоящая легенда.

    Хотя полуфинальный поединок против Александра Зверева получился чересчур сложным, на что указывает в том числе и счете — 7:6, 7:6.

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    Немец подтвердил, что остается, возможно, самым неудобным соперником. В отличие от Гаэля Монфиса и Тейлора Фрица, ему действительно удалось держать Джоковича в напряжении до последнего розыгрыша.

    Но Новак, как обычно, шикарно действовал на подаче и нашел возможность взять несколько геймов на приеме. Пока что Ноле не дает повода напоминать, что ему уже 36 лет.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 2.55, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.64.

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    Это будет первая встреча испанца и серба после эпичного финала на Уимблдоне. Чуть больше месяца назад Карлос одержал историческую победу над Новаком, заодно лишив соперника возможности собрать календарный «Шлем».

    Понятно, что Джокович за такое, как правило, наказывает. Достаточно вспомнить историю Даниила Медведева, который обыграл Ноле в финале US Open. После этого россиянин уступил сербу в четырех матчах кряду.

    Но дело не только в этом. Алькарас все-таки не очень убедительно выглядел в недавних матчах. Даже в игре против 70-й ракетки мира Макса Перселла. Ну а Хуркач и вовсе был в шаге от победы над первой ракеткой мира.

    В общем, наше мнение — Джокович возьмет реванш. И вполне вероятно, что сделает это очень эффектно.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-2,5) за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Джоковича в первом сете с форой (-1,5) за 1.96. Алькарасу почему-то очень тяжело даются именно первые партии.

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    Алькарас — Джокович: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на теннис. Джокович возьмет реванш у Алькараса?
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