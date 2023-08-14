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    Шнайдер продолжит удивлять теннисных экспертов?

    Беррейдж — Шнайдер. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч турнира в Стэнфорде 14 августа 2023 года

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    Диана Шнайдер
    Британка Джожи Беррейдж и россиянка Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Беррейдж — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джоди Беррейдж

    Беррейдж нельзя отнести к числу тех спортсменок, которые могут показывать стабильно высокий уровень тенниса на протяжении целого сезона.

    Но при всем этом у неё случаются более, чем солидные промежутки, в течение которых она выдает вой максимум.

    Одним из таких турниров стало травяное соревнование в Ноттингеме, где она добралась в итоге даже до финала, но в итоге проиграла соотечественнице Бултер.

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    В поединке против Шнайдер на американском «харде» ей будет максимально тяжело, поскольку россиянка явно сейчас на ходу.

    Диана Шнайдер

    Шнайдер показывает заметный прогресс по последним месяцам и на достигнутом она явно не собирается.

    Диана заметно начла преуспевать в ударах на задней линии, хотя с этим у неё были определённые сложности, и она в большей степени неподготовленно выходила к сетке.

    После полуфинала травяного турнира в Гамбурге россиянка не принимала участие ни на одном другом соревнования, а на американском «челленджере» она посеяна под пятым номером.

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    В игре с Беррейдж расклад сил целиком и полностью в пользу Дианы, поскольку она даже в свои 19 лет на харде выглядит куда лучше своей британской оппонентки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Беррейдж — 2.58, победа Шнайдер — 1.50.

    Прогноз: В предстоящем поединке расклад сил в пользу российской спортсменки.

    Ставка: Ф2 (-1) за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Игра затянется на длительное количество времени.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.94.

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    Беррейдж — Шнайдер: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Шнайдер продолжит удивлять теннисных экспертов?
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