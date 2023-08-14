Британка Джожи Беррейдж и россиянка Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Беррейдж — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джоди Беррейдж

Беррейдж нельзя отнести к числу тех спортсменок, которые могут показывать стабильно высокий уровень тенниса на протяжении целого сезона.

Но при всем этом у неё случаются более, чем солидные промежутки, в течение которых она выдает вой максимум.

Одним из таких турниров стало травяное соревнование в Ноттингеме, где она добралась в итоге даже до финала, но в итоге проиграла соотечественнице Бултер.

Все прогнозы на теннис

В поединке против Шнайдер на американском «харде» ей будет максимально тяжело, поскольку россиянка явно сейчас на ходу.

Диана Шнайдер

Шнайдер показывает заметный прогресс по последним месяцам и на достигнутом она явно не собирается.

Диана заметно начла преуспевать в ударах на задней линии, хотя с этим у неё были определённые сложности, и она в большей степени неподготовленно выходила к сетке.

После полуфинала травяного турнира в Гамбурге россиянка не принимала участие ни на одном другом соревнования, а на американском «челленджере» она посеяна под пятым номером.

В игре с Беррейдж расклад сил целиком и полностью в пользу Дианы, поскольку она даже в свои 19 лет на харде выглядит куда лучше своей британской оппонентки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Беррейдж — 2.58, победа Шнайдер — 1.50.

Прогноз: В предстоящем поединке расклад сил в пользу российской спортсменки.

Ставка: Ф2 (-1) за 1.74.

Альтернативный прогноз: Игра затянется на длительное количество времени.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.94.