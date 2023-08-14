Джоди Беррейдж
Беррейдж нельзя отнести к числу тех спортсменок, которые могут показывать стабильно высокий уровень тенниса на протяжении целого сезона.
Но при всем этом у неё случаются более, чем солидные промежутки, в течение которых она выдает вой максимум.
Одним из таких турниров стало травяное соревнование в Ноттингеме, где она добралась в итоге даже до финала, но в итоге проиграла соотечественнице Бултер.
В поединке против Шнайдер на американском «харде» ей будет максимально тяжело, поскольку россиянка явно сейчас на ходу.
Диана Шнайдер
Шнайдер показывает заметный прогресс по последним месяцам и на достигнутом она явно не собирается.
Диана заметно начла преуспевать в ударах на задней линии, хотя с этим у неё были определённые сложности, и она в большей степени неподготовленно выходила к сетке.
После полуфинала травяного турнира в Гамбурге россиянка не принимала участие ни на одном другом соревнования, а на американском «челленджере» она посеяна под пятым номером.
В игре с Беррейдж расклад сил целиком и полностью в пользу Дианы, поскольку она даже в свои 19 лет на харде выглядит куда лучше своей британской оппонентки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Беррейдж — 2.58, победа Шнайдер — 1.50.
Прогноз: В предстоящем поединке расклад сил в пользу российской спортсменки.
Ставка: Ф2 (-1) за 1.74.
Альтернативный прогноз: Игра затянется на длительное количество времени.
Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.94.