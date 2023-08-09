Арнальди
Маттео — один из тех, кто попал в основную сетку через квалификацию.
В отборе итальянец выиграл у американца Александара Ковачевича и хорвата Матии Пецотича.
В первом круге Арнальди одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом — 6:4, 6:4.
У соперника были серьезные проблемы на подаче: точность на первом мяче — всего лишь 37 процентов. С таким показателем сложно чего-либо добиться.
Для Арнальди это была первая в сезоне победа на харде на уровне основной сетки ATP. Молодой итальянец закрепился в топ-100 благодаря своим успехам на грунте.
Медведев
Даниил наконец-то дождался своей любимой части сезона — американских турниров на харде.
Россиянин неоднократно подчеркивал, что только на твердом покрытии он способен показывать свой лучший теннис.
Слова Медведева подтверждают его результаты в начале сезона.
В феврале Даниил выиграл турниры в Роттердаме и Дохе, в марте взял титул в Дубае и дошел до финала в Индиан-Уэллсе, а в начале апреля стал чемпионом в Майами.
Судя по всему, Медведев будет главным конкурентом Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на ближайших «Мастерсах» и на US Open.
Прогноз и ставка
На Арнальди в этом матче можно поставить за 6.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.13.
В конце февраля Даниил спокойно разобрался с итальянским теннисистом в Дубае — 6:4, 6:2.
Приблизительно такой же счет, скорее всего, будет и в предстоящем матче.
Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 2.09.