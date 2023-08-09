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    Медведев дожмет Арнальди только в третьем сете?

    Арнальди — Медведев. Ставка (к. 2.09) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:30 мск. Арнальди — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Арнальди

    Маттео — один из тех, кто попал в основную сетку через квалификацию.

    В отборе итальянец выиграл у американца Александара Ковачевича и хорвата Матии Пецотича.

    В первом круге Арнальди одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом — 6:4, 6:4.

    У соперника были серьезные проблемы на подаче: точность на первом мяче — всего лишь 37 процентов. С таким показателем сложно чего-либо добиться.

    Для Арнальди это была первая в сезоне победа на харде на уровне основной сетки ATP. Молодой итальянец закрепился в топ-100 благодаря своим успехам на грунте.

    Медведев

    Даниил наконец-то дождался своей любимой части сезона — американских турниров на харде.

    Россиянин неоднократно подчеркивал, что только на твердом покрытии он способен показывать свой лучший теннис.

    Слова Медведева подтверждают его результаты в начале сезона.

    Все прогнозы на теннис

    В феврале Даниил выиграл турниры в Роттердаме и Дохе, в марте взял титул в Дубае и дошел до финала в Индиан-Уэллсе, а в начале апреля стал чемпионом в Майами.

    Судя по всему, Медведев будет главным конкурентом Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на ближайших «Мастерсах» и на US Open.

    Прогноз и ставка

    На Арнальди в этом матче можно поставить за 6.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.13.

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    В конце февраля Даниил спокойно разобрался с итальянским теннисистом в Дубае — 6:4, 6:2.

    Приблизительно такой же счет, скорее всего, будет и в предстоящем матче.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 2.09.

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    Арнальди — Медведев: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. Медведев дожмет Арнальди только в третьем сете?
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