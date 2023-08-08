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    Зверев снова проиграет Грикспору?

    Зверев — Грикспор. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Грикспор
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Зверев — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    На прошлой неделе Саша отдыхал после победы на турнире в Гамбурге. Это был его первый титул после травмы голеностопа.

    Несмотря на очередные обвинения в домашнем насилии, Звереву удалось сконцентрироваться на теннисе и провести пока что свой лучший турнир в сезоне.

    В пяти матчах бывшая вторая ракетка мира не отдал ни одного сета, в том числе в финале против серба Ласло Дьере.

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    • Результаты Зверева на харде в начале сезона сейчас нет смысла вспоминать. В тот момент он все еще продолжал набирать форму, не имея возможности показывать свой лучший теннис. Но с тех пор ситуация заметно изменилась в лучшую сторону.

    Грикспор

    А Таллон тем временем отправился в Канаду после успешного выступления в Вашингтоне.

    Несмотря на поражение от Дэна Эванса в финале, нидерландец все равно может быть доволен. Он третий раз в сезоне добрался до решающего матча. Если что, два предыдущих — в Пуне и Хертогенбосе — выиграл.

    В столице США самой ценной стала, конечно же, победа над Тейлором Фрицем в матче 1/2 финала. Грикспор отдал первый сет, но в итоге совершил классный камбэк.

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    Ранее в этом году Грикспор выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах с твердым покрытием.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.45.

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    Саша в этом сезоне на личном опыте убедился, на что с некоторых пор способен Таллон. В середине февраля немец проиграл нидерландцу на турнире в Роттердаме.

    Однако в тот момент он действительно был не в лучшей форме, тогда как сейчас Грикспора ждет встреча с, возможно, лучшей версией Зверева.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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    Зверев — Грикспор: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова проиграет Грикспору?
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