Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Зверев — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

На прошлой неделе Саша отдыхал после победы на турнире в Гамбурге. Это был его первый титул после травмы голеностопа.

Несмотря на очередные обвинения в домашнем насилии, Звереву удалось сконцентрироваться на теннисе и провести пока что свой лучший турнир в сезоне.

В пяти матчах бывшая вторая ракетка мира не отдал ни одного сета, в том числе в финале против серба Ласло Дьере.

Результаты Зверева на харде в начале сезона сейчас нет смысла вспоминать. В тот момент он все еще продолжал набирать форму, не имея возможности показывать свой лучший теннис. Но с тех пор ситуация заметно изменилась в лучшую сторону.

Грикспор

А Таллон тем временем отправился в Канаду после успешного выступления в Вашингтоне.

Несмотря на поражение от Дэна Эванса в финале, нидерландец все равно может быть доволен. Он третий раз в сезоне добрался до решающего матча. Если что, два предыдущих — в Пуне и Хертогенбосе — выиграл.

В столице США самой ценной стала, конечно же, победа над Тейлором Фрицем в матче 1/2 финала. Грикспор отдал первый сет, но в итоге совершил классный камбэк.

Все прогнозы на теннис

Ранее в этом году Грикспор выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах с твердым покрытием.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.45.

Саша в этом сезоне на личном опыте убедился, на что с некоторых пор способен Таллон. В середине февраля немец проиграл нидерландцу на турнире в Роттердаме.

Однако в тот момент он действительно был не в лучшей форме, тогда как сейчас Грикспора ждет встреча с, возможно, лучшей версией Зверева.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.