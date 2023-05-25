Россиянка Мирра Андреева сыграет против колумбийки Камилы Осорио в финале квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Осорио — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осорио

Камила легко прошла два предыдущих раунда отбора, не отдав до сих пор ни сета.

В первом матче колумбийка одержала победу над киприоткой Ралукой Сербан со счетом 6:4, 6:3.

После этого Осорио разгромила болгарскую теннисистку Сесиль Каратанчеву (6:0, 6:1), которая вернулась в тур после почти четырехлетнего перерыва. Матч продолжался всего лишь 52 минуты.

В принципе, ничего удивительного здесь нет. Осорио, судя по недавним турнирам, находится хорошей форме.

В Риме 21-летняя теннисистка дошла до четвертого круга, выиграв у Варвары Грачевой, Петры Мартич и Каролин Гарсия.

На турнире в Мадриде Осорио выиграла два матча, после чего ее не без труда остановила Арина Соболенко (4:6, 5:7).

Андреева

Мирра тоже спокойно преодолела первые два раунда. В первом она выиграла у Полины Кудерметовой — 6:1, 6:4.

Во втором матче 16-летняя теннисистка одержала разгромную победу над Эмилианой Аранго — 6:0, 6:2.

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Примечательно, что Андреева в матче с колумбийкой отыграла девять из десяти брейк-пойнтов, а это говорит о том, что сопротивление все-таки было, несмотря на итоговый счет.

В текущем сезоне Мирра выиграла 19 матчей из 21.

Прогноз и ставка

На Осорио в этом матче можно поставить за 2.27, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.60.

По правде говоря, сложно сказать, почему Мирру считают фавориткой предстоящего матча.

Здесь будет правильно сказать, что россиянке очень не повезло — ее ждет встреча, возможно, с самой сильной соперницей из всех возможных в этой квалификации.

Ставка — победа Осорио за 2.27.