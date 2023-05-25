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    Мирра Андреева проиграет в финале квалификации «Ролан Гаррос»?

    Осорио — Андреева. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Открытый чемпионат Франции 25 мая 2023 года

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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против колумбийки Камилы Осорио в финале квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Осорио — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Осорио

    Камила легко прошла два предыдущих раунда отбора, не отдав до сих пор ни сета.

    В первом матче колумбийка одержала победу над киприоткой Ралукой Сербан со счетом 6:4, 6:3.

    После этого Осорио разгромила болгарскую теннисистку Сесиль Каратанчеву (6:0, 6:1), которая вернулась в тур после почти четырехлетнего перерыва. Матч продолжался всего лишь 52 минуты.

    В принципе, ничего удивительного здесь нет. Осорио, судя по недавним турнирам, находится хорошей форме.

    В Риме 21-летняя теннисистка дошла до четвертого круга, выиграв у Варвары Грачевой, Петры Мартич и Каролин Гарсия.

    На турнире в Мадриде Осорио выиграла два матча, после чего ее не без труда остановила Арина Соболенко (4:6, 5:7).

    Андреева

    Мирра тоже спокойно преодолела первые два раунда. В первом она выиграла у Полины Кудерметовой — 6:1, 6:4.

    Во втором матче 16-летняя теннисистка одержала разгромную победу над Эмилианой Аранго — 6:0, 6:2.

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    Примечательно, что Андреева в матче с колумбийкой отыграла девять из десяти брейк-пойнтов, а это говорит о том, что сопротивление все-таки было, несмотря на итоговый счет.

    В текущем сезоне Мирра выиграла 19 матчей из 21.

    Прогноз и ставка

    На Осорио в этом матче можно поставить за 2.27, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.60.

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    По правде говоря, сложно сказать, почему Мирру считают фавориткой предстоящего матча.

    Здесь будет правильно сказать, что россиянке очень не повезло — ее ждет встреча, возможно, с самой сильной соперницей из всех возможных в этой квалификации.

    Ставка — победа Осорио за 2.27.

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    Осорио — Андреева: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева проиграет в финале квалификации «Ролан Гаррос»?
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