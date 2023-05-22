Чжан
Чжан так себе начал сезон, но в начале мая неожиданно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.
Китаец действительно впечатлил, выиграв у Дениса Шаповалова, Кэмерона Норри и Тейлора Фрица.
В четверку лучших Чжичжэня не пустил Аслан Карацев, но надо признать, что в матче против россиянина от тоже выглядел весьма неплохо.
На римском «Мастерсе» Чжан не смог попасть в основную сетку, проиграв в квалификации итальянцу Франческо Маэстрелли.
В Лионе китайский теннисист сумел пройти отбор, обыграв Максима Жанвье и Ориоля Року Баталью.
Фис
Артур на минувшей неделе не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Бордо, сразу же проиграв будущему чемпиону Юго Эмберу.
На «Мастерсе» в Риме талантливый француз прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Дальше было поражение от Хольгера Руне.
Также стоит отметить, что на «челленджере» в Экс-ан-Провансе Фис обыграл крепких соотечественников Грегуара Баррера и Кентена Алиса.
В целом же можно сказать, что на грунте Фис пока не так хорош, как на харде. В феврале Артур дошел до полуфинала сразу на двух турнирах ATP — в Монпелье и Марселе.
Прогноз и ставка
На Чжана в этом матче можно поставить за 2.04, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.78.
Как ни странно, француз и китаец ранее уже встречались. В прошлом году Артур уверенно обыграл Чжана на «челленджере» в По — 7:5, 6:0.
Но сейчас все равно нет уверенности, что Фис выйдет в следующий раунд. Чжичжэнь действительно неплохо играет на глине, и этот момент нужно учитывать.
Ставка — победа Чжана Чжичжэня за 2.04.