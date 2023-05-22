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    Сможет ли Фис обыграть Чжана?

    Чжан — Фис. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Лионе 22 мая 2023 года

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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против китайца Чжана Чжичжэня в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:30 мск. Чжан — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 22 Мая 2023 года
    Чжан Чжичжэнь (Китай)
  • Лион. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 13:30 Arthur Fils Arthur Fils
  • Лион. Мужчины
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    Чжан

    Чжан так себе начал сезон, но в начале мая неожиданно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

    Китаец действительно впечатлил, выиграв у Дениса Шаповалова, Кэмерона Норри и Тейлора Фрица.

    В четверку лучших Чжичжэня не пустил Аслан Карацев, но надо признать, что в матче против россиянина от тоже выглядел весьма неплохо.

    На римском «Мастерсе» Чжан не смог попасть в основную сетку, проиграв в квалификации итальянцу Франческо Маэстрелли.

    В Лионе китайский теннисист сумел пройти отбор, обыграв Максима Жанвье и Ориоля Року Баталью.

    Фис

    Артур на минувшей неделе не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Бордо, сразу же проиграв будущему чемпиону Юго Эмберу.

    На «Мастерсе» в Риме талантливый француз прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Дальше было поражение от Хольгера Руне.

    Также стоит отметить, что на «челленджере» в Экс-ан-Провансе Фис обыграл крепких соотечественников Грегуара Баррера и Кентена Алиса.

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    В целом же можно сказать, что на грунте Фис пока не так хорош, как на харде. В феврале Артур дошел до полуфинала сразу на двух турнирах ATP — в Монпелье и Марселе.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 2.04, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.78.

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    Как ни странно, француз и китаец ранее уже встречались. В прошлом году Артур уверенно обыграл Чжана на «челленджере» в По — 7:5, 6:0.

    Но сейчас все равно нет уверенности, что Фис выйдет в следующий раунд. Чжичжэнь действительно неплохо играет на глине, и этот момент нужно учитывать.

    Ставка — победа Чжана Чжичжэня за 2.04.

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    Чжан — Фис: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фис обыграть Чжана?
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