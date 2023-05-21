Украинка Элина Свитолина и американка Луиза Чирико встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:30 мск. Свитолина — Чирико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Элина Свитолина

Свитолина пока что и близко не набрала никаких оборотов после возвращения в тур, но первые шаги по этому направлению уже сделала.

Турнир во французском Сен-Мало стал для Свитолиной первым турниром после возвращения, на котором она действительно вспомнила, что такое игра в теннис и эти воспоминания её довели до полуфинала, где дальше её не пустила американка Слоан Стивенс.

На предстоящем турнире во французском Страсбурге Свитолина намеревается выступить как минимум не хуже.

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В предстоящем поединке против Чирико украинка не испытает никаких сложностей с добычей победы. Она вполне может разгромить свою соперницу.

Луиза Чирико

Чирико не относится к числу теннисисток, которые постоянно на виду или даже периодически добиваются серьезного успеха на протяжении длинного сезона.

У американки есть набор качеств, позволяющие ей худо-бедно сражаться в женском утре, однако эта борьба проходит в районе второй сотни.

Хоть каких-то успехов Луиза добивалась лишь на 25-тысячниках. На одном из таких в Бока-Ратон она добралась до полуфинала, но уступила никому неизвестной соотечественнице Уитни Осигве.

Предстоящий поединок будет для неё просто очередным опытом, поскольку такая мастеровитая теннисистка, как Свитолина попросту не позволит ничего сделать Чирико на корте.

Прогноз и ставка

У букмекеров фавориткой является украинка в этом поединке: победа Свитолиной — 1.22, победа Чирико — 4.32.

Прогноз: У Чирико нет никаких шансов на проход дальше по дистанции.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.84.

Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.99.