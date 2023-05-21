ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»Чужие праздники. Обыграв «Арсенал», «Ноттингем Форест» спасся от вылета и отдал титул «Ман Сити» Каллум Смит5 причин, почему Артур Бетербиев проиграет Каллуму Смиту Пеп ГвардиолаЛучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус
  • 00:03
    • «Барселона» уступила «Реал Сосьедаду» в испанской Примере
  • 23:55
    • «Лилль» добыл волевую победу над «Марселем»
  • 23:46
    • Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме
  • 23:42
    • «Милан» разбил «Сампдорию»
  • 23:31
    • «Рубин» обыграл «Балтику» и вышел в РПЛ
  • 22:58
    • Латвия разгромила Казахстан на ЧМ-2023
  • 22:16
    • «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2022/2023 года
    Все новости спорта

    Свитолина разгромит свою соперницу?

    Свитолина — Чирико. Ставка (к.1.84) и прогноз на матч в Страсбурге, 21 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элина Свитолина
    Прогноз и ставки на Свитолина — Чирико
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина и американка Луиза Чирико встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:30 мск. Свитолина — Чирико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Страсбург. Женщины 21 Мая 2023 года

    Элина Свитолина

    Свитолина пока что и близко не набрала никаких оборотов после возвращения в тур, но первые шаги по этому направлению уже сделала.

    Турнир во французском Сен-Мало стал для Свитолиной первым турниром после возвращения, на котором она действительно вспомнила, что такое игра в теннис и эти воспоминания её довели до полуфинала, где дальше её не пустила американка Слоан Стивенс.

    На предстоящем турнире во французском Страсбурге Свитолина намеревается выступить как минимум не хуже.

    Все прогнозы на теннис

    В предстоящем поединке против Чирико украинка не испытает никаких сложностей с добычей победы. Она вполне может разгромить свою соперницу.

    Луиза Чирико

    Чирико не относится к числу теннисисток, которые постоянно на виду или даже периодически добиваются серьезного успеха на протяжении длинного сезона.

    У американки есть набор качеств, позволяющие ей худо-бедно сражаться в женском утре, однако эта борьба проходит в районе второй сотни.

    Хоть каких-то успехов Луиза добивалась лишь на 25-тысячниках. На одном из таких в Бока-Ратон она добралась до полуфинала, но уступила никому неизвестной соотечественнице Уитни Осигве.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Предстоящий поединок будет для неё просто очередным опытом, поскольку такая мастеровитая теннисистка, как Свитолина попросту не позволит ничего сделать Чирико на корте.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров фавориткой является украинка в этом поединке: победа Свитолиной — 1.22, победа Чирико — 4.32.

    Прогноз: У Чирико нет никаких шансов на проход дальше по дистанции.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.84.

    Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Дерн — Хилл
  • Бокс
  • Сегодня в 04:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Накатани — Молони
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Ломаченко — Хэйни
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ван — Канепи
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эсс — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Чеккинато — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Баррер — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Словения — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свитолина — Чирико: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на теннис. Свитолина разгромит свою соперницу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры