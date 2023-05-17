Норвежец Каспер Рууд и аргентинец Франсиско Черундоло встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 19:00 мск. Рууд — Черундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Каспер Рууд

Рууд в своем стиле добрался до решающих стадий очередного престижного турнира, поэтому в данном факте нет ничего удивительного.

На своем пути к этой стадии он испытал сложности только в одном матче, который пришёлся на игру против казаха Бублика.

На протяжении всех поединков Каспер сохранял потрясающее спокойствие и некоторые удары на вылет совершал в состоянии полной безмятежности.

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В матче против Черундоло его ждет коварный и опасный противник, который просто так на милость более сильному оппоненту не сдастся.

Франсиско Черундоло

Черундоло приятно удивляет на грунте. Его никто всерьез не рассматривал, как игрока, способного в данный момент времени создавать проблемы всем остальным на земляных покрытиях, но аргентинец был явно не согласен с этим утверждением.

По дистанции итальянского турнира он выглядел более, чем убедительно, поэтому его присутствие в четвертьфинале полностью заслужено.

Если победы над китайцем Ибином и французом Баррером вполне оправданные и ожидаемые, то вот Синнера обыграть на грунте — это дорогого стоит.

В игре против Рууда с таким теннисом у Черундоло точно будут шансы, но норвежец допускает минимальное количество помарок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в норвежского теннисиста в этом поединке: победа Рууда — 1.64, победа Черундоло — 2.26.

Прогноз: Норвежца не ожидает легкая жизнь в этом матче, но он выедет на мастерстве.

Ставка: П1 за 1.64.

Альтернативный прогноз: Рууду вполне по силам в двух сетах одолеть аргентинца.

Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 2.51.