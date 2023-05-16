Серундоло
Франсиско попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче аргентинец с трудом выиграл у китайца Ибина У — 4:6, 6:2, 6:3.
Дальше была волевая победа над французом Грегуаром Баррером — 6:7, 6:2, 6:3. И здесь он снова не лучши образом провел первый сет.
На «Мастерсе» в Мадриде Серундолго не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв Педро Качину.
Ранее в этом сезоне Серундоло смог выиграть больше двух матчей только на «Мастерсе» в Майами, где дошел до четвертьфинала.
Синнер
В конце прошлого месяца Янник сначала снялся с матча против Лоренцо Музетти на турнире в Барселоне, а потом не смог поехать на «Мастерс» в Мадриде.
Но сейчас с ним все в порядке. Во всяком случае, итальянец неплохо провел недавние матчи.
Во втором раунде Синнер выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса — 6:1, 6:4.
Дальше была победа над россиянином Александром Шевченко — 6:3, 6:7, 6:2. Решающий сет показал, что у Янника нет проблем с физическим состоянием.
В прошлом году Синер дошел в Риме до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Серундоло в этом матче можно поставить за 6.50, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.11.
И все-таки здесь нельзя сказать, что Янник спокойно обыграет аргентинца. Вполне вероятно, что, как и в матче с Шевченко, итальянцу понадобится дополнительный сет.
Серундоло не самый приятный соперник, а тем более на грунте.
Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.97.