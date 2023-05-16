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    Сможет ли Синнер разгромить Серундоло?

    Серундоло — Синнер. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Риме 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Серундоло — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Серундоло

    Франсиско попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче аргентинец с трудом выиграл у китайца Ибина У — 4:6, 6:2, 6:3.

    Дальше была волевая победа над французом Грегуаром Баррером — 6:7, 6:2, 6:3. И здесь он снова не лучши образом провел первый сет.

    На «Мастерсе» в Мадриде Серундолго не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв Педро Качину.

    Ранее в этом сезоне Серундоло смог выиграть больше двух матчей только на «Мастерсе» в Майами, где дошел до четвертьфинала.

    Синнер

    В конце прошлого месяца Янник сначала снялся с матча против Лоренцо Музетти на турнире в Барселоне, а потом не смог поехать на «Мастерс» в Мадриде.

    Но сейчас с ним все в порядке. Во всяком случае, итальянец неплохо провел недавние матчи.

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    Во втором раунде Синнер выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса — 6:1, 6:4.

    Дальше была победа над россиянином Александром Шевченко — 6:3, 6:7, 6:2. Решающий сет показал, что у Янника нет проблем с физическим состоянием.

    В прошлом году Синер дошел в Риме до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Серундоло в этом матче можно поставить за 6.50, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.11.

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    И все-таки здесь нельзя сказать, что Янник спокойно обыграет аргентинца. Вполне вероятно, что, как и в матче с Шевченко, итальянцу понадобится дополнительный сет.

    Серундоло не самый приятный соперник, а тем более на грунте.

    Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.97.

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    Серундоло — Синнер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Синнер разгромить Серундоло?
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