Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Серундоло — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Серундоло

Франсиско попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче аргентинец с трудом выиграл у китайца Ибина У — 4:6, 6:2, 6:3.

Дальше была волевая победа над французом Грегуаром Баррером — 6:7, 6:2, 6:3. И здесь он снова не лучши образом провел первый сет.

На «Мастерсе» в Мадриде Серундолго не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв Педро Качину.

Ранее в этом сезоне Серундоло смог выиграть больше двух матчей только на «Мастерсе» в Майами, где дошел до четвертьфинала.

Синнер

В конце прошлого месяца Янник сначала снялся с матча против Лоренцо Музетти на турнире в Барселоне, а потом не смог поехать на «Мастерс» в Мадриде.

Но сейчас с ним все в порядке. Во всяком случае, итальянец неплохо провел недавние матчи.

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Во втором раунде Синнер выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса — 6:1, 6:4.

Дальше была победа над россиянином Александром Шевченко — 6:3, 6:7, 6:2. Решающий сет показал, что у Янника нет проблем с физическим состоянием.

В прошлом году Синер дошел в Риме до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Серундоло в этом матче можно поставить за 6.50, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.11.

И все-таки здесь нельзя сказать, что Янник спокойно обыграет аргентинца. Вполне вероятно, что, как и в матче с Шевченко, итальянцу понадобится дополнительный сет.

Серундоло не самый приятный соперник, а тем более на грунте.

Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.97.