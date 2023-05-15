Американка Мэдисон Киз и украинка Ангелина Калинина встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Киз — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мэдисон Киз

Киз неожиданно хорошо выглядит в преддверии главного грунтового старта года. Обычно она в мае не похожа сама на себя, но сейчас на удивление хороша.

Мэдисон умеет делать на корте все, однако на синтетике у нее получается больше, чем на грунте. При всем этом на земле она иногда умеет удивлять, как на турнире в Риме.

По большому счету она даже ещё не начинала играть в Италии поскольку она победила только польку Фрез, а белоруска Азаренко снялась ещё до матча.

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Такой простой может негативно сказаться на американке, поскольку в тонусе нужно быть всегда, а Калинина не будет ждать, пока Киз наберет необходимые обороты.

Ангелина Калинина

Калинина постепенно начинает вспоминать, что такое активный теннис с хорошими ударами на вылет.

В начале года у неё были большие сложности по этому поводу, но постепенно украинка нашла свою игру и сейчас не знает авторитетов.

На этом турнире она уже прошла американку Кенин и россиянку Блинкову и при этом не проиграла ни одного сета.

С американкой будет тяжело, поскольку Киз набрала отличную форму и может держать мяч в розыгрышах куда дольше, чем Ангелина.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Киз — 1.66, победа Калининой — 2.24.

Прогноз: Калинина будет сопротивляться, но американка пройдет дальше.

Ставка: П1 за 1.66.

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому большому количеству геймов быть.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.82.