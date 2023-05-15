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    Киз уверенно разберется с украинкой?

    Киз — Калинина. Прогноз, ставка (к. 1.66) на матч четвертого круга в Риме, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Калинина
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз и украинка Ангелина Калинина встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Киз — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 15 Мая 2023 года

    Мэдисон Киз

    Киз неожиданно хорошо выглядит в преддверии главного грунтового старта года. Обычно она в мае не похожа сама на себя, но сейчас на удивление хороша.

    Мэдисон умеет делать на корте все, однако на синтетике у нее получается больше, чем на грунте. При всем этом на земле она иногда умеет удивлять, как на турнире в Риме.

    По большому счету она даже ещё не начинала играть в Италии поскольку она победила только польку Фрез, а белоруска Азаренко снялась ещё до матча.

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    Такой простой может негативно сказаться на американке, поскольку в тонусе нужно быть всегда, а Калинина не будет ждать, пока Киз наберет необходимые обороты.

    Ангелина Калинина

    Калинина постепенно начинает вспоминать, что такое активный теннис с хорошими ударами на вылет.

    В начале года у неё были большие сложности по этому поводу, но постепенно украинка нашла свою игру и сейчас не знает авторитетов.

    На этом турнире она уже прошла американку Кенин и россиянку Блинкову и при этом не проиграла ни одного сета.

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    С американкой будет тяжело, поскольку Киз набрала отличную форму и может держать мяч в розыгрышах куда дольше, чем Ангелина.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Киз — 1.66, победа Калининой — 2.24.

    Прогноз: Калинина будет сопротивляться, но американка пройдет дальше.

    Ставка: П1 за 1.66.

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому большому количеству геймов быть.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.82.

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    Киз — Калинина: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Киз уверенно разберется с украинкой?
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