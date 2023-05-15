Мэдисон Киз
Киз неожиданно хорошо выглядит в преддверии главного грунтового старта года. Обычно она в мае не похожа сама на себя, но сейчас на удивление хороша.
Мэдисон умеет делать на корте все, однако на синтетике у нее получается больше, чем на грунте. При всем этом на земле она иногда умеет удивлять, как на турнире в Риме.
По большому счету она даже ещё не начинала играть в Италии поскольку она победила только польку Фрез, а белоруска Азаренко снялась ещё до матча.
Такой простой может негативно сказаться на американке, поскольку в тонусе нужно быть всегда, а Калинина не будет ждать, пока Киз наберет необходимые обороты.
Ангелина Калинина
Калинина постепенно начинает вспоминать, что такое активный теннис с хорошими ударами на вылет.
В начале года у неё были большие сложности по этому поводу, но постепенно украинка нашла свою игру и сейчас не знает авторитетов.
На этом турнире она уже прошла американку Кенин и россиянку Блинкову и при этом не проиграла ни одного сета.
С американкой будет тяжело, поскольку Киз набрала отличную форму и может держать мяч в розыгрышах куда дольше, чем Ангелина.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Киз — 1.66, победа Калининой — 2.24.
Прогноз: Калинина будет сопротивляться, но американка пройдет дальше.
Ставка: П1 за 1.66.
Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому большому количеству геймов быть.
Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.82.