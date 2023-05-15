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    Алькарас отдаст сопернику меньше четырех геймов?

    Марожан — Алькарас. Прогноз (к. 2.25) и ставки на «Мастерс» в Риме 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Марожан — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против венгра Фабиана Марожана в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:30 мск. Марожан — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 15 Мая 2023 года
    Fabian Marozsan
  • Рим. Мужчины
    •  Fabian Marozsan 13:30 Карлос Алькарас Карлос Алькарас
  • Испания
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    Марожан

    Фабиан впервые в карьере пробился в основную сетку турнира на уровне ATP.

    В квалификации венгр выиграл у представителя Казахстана Тимофея Скатова и бразильца Фелипе Мелихени.

    После этого Марожан одержал победу над французом Корентеном Мутэ — 6:0, 6:7, 6:2.

    А во втором круге 23-летний теннисист, который никогда не поднимался в рейтинге выше 128-го места, выиграл у чеха Иржи Легечки — 4:6, 6:1, 7:6.

    Алькарас

    Карлос начал турнир с уверенной победы над Альбертом Рамосом — 6:4, 6:1.

    В первом сете Алькарас сразу же позволил сопернику сделать брейк, но уже через несколько геймов от интриги в этом матче не осталось и следа.

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    Как это часто бывает, 20-летний испанец здорово играл на приеме. На этот раз ему удалось реализовать четыре брейк-пойнта.

    В текущем сезоне Алькарас выиграл 20 из 21 матча на грунте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Алькарас обыграет Марожана с разгромным счетом.

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    И в данном случае действительно сложно представить, что может спасти венгра от крупного поражения.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-7,5) за 2.25.

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    Марожан — Алькарас: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас отдаст сопернику меньше четырех геймов?
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