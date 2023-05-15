Марожан
Фабиан впервые в карьере пробился в основную сетку турнира на уровне ATP.
В квалификации венгр выиграл у представителя Казахстана Тимофея Скатова и бразильца Фелипе Мелихени.
После этого Марожан одержал победу над французом Корентеном Мутэ — 6:0, 6:7, 6:2.
А во втором круге 23-летний теннисист, который никогда не поднимался в рейтинге выше 128-го места, выиграл у чеха Иржи Легечки — 4:6, 6:1, 7:6.
Алькарас
Карлос начал турнир с уверенной победы над Альбертом Рамосом — 6:4, 6:1.
В первом сете Алькарас сразу же позволил сопернику сделать брейк, но уже через несколько геймов от интриги в этом матче не осталось и следа.
Как это часто бывает, 20-летний испанец здорово играл на приеме. На этот раз ему удалось реализовать четыре брейк-пойнта.
В текущем сезоне Алькарас выиграл 20 из 21 матча на грунте.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Алькарас обыграет Марожана с разгромным счетом.
И в данном случае действительно сложно представить, что может спасти венгра от крупного поражения.
Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-7,5) за 2.25.