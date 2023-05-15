Испанец Карлос Алькарас сыграет против венгра Фабиана Марожана в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:30 мск. Марожан — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марожан

Фабиан впервые в карьере пробился в основную сетку турнира на уровне ATP.

В квалификации венгр выиграл у представителя Казахстана Тимофея Скатова и бразильца Фелипе Мелихени.

После этого Марожан одержал победу над французом Корентеном Мутэ — 6:0, 6:7, 6:2.

А во втором круге 23-летний теннисист, который никогда не поднимался в рейтинге выше 128-го места, выиграл у чеха Иржи Легечки — 4:6, 6:1, 7:6.

Алькарас

Карлос начал турнир с уверенной победы над Альбертом Рамосом — 6:4, 6:1.

В первом сете Алькарас сразу же позволил сопернику сделать брейк, но уже через несколько геймов от интриги в этом матче не осталось и следа.

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Как это часто бывает, 20-летний испанец здорово играл на приеме. На этот раз ему удалось реализовать четыре брейк-пойнта.

В текущем сезоне Алькарас выиграл 20 из 21 матча на грунте.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Алькарас обыграет Марожана с разгромным счетом.

И в данном случае действительно сложно представить, что может спасти венгра от крупного поражения.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-7,5) за 2.25.