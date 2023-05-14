ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Торпедо»И Пеп не помог. ЦСКА отправил «Торпедо» назад в Первую лигу «Зенит» — «Краснодар»Сафонов спас «Зенит» от конфуза. «Краснодар» едва не испортил праздник чемпиону «Химки» — «Спартак»Ничья, не устроившая всех. «Спартак» в меньшинстве потерял очки
  • 00:10
    • Почеттино подпишет с «Челси» 3-летний контракт
  • 23:59
    • Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Хетафе»
  • 23:53
    • ПСЖ забил 5 мячей «Аяччо» в матче с двумя удалениями
  • 23:44
    • Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Хорват выиграет важную встречу?

    Чорич — Карбальес Баэна. Прогноз, ставка (к. 1.77) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Борна Чорич
    Прогноз и ставки на Чорич — Карбальес Баэна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич и испанец Роберто Карбальес Баэна встретятся в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Карбальес Баэна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2023 года

    Борна Чорич

    Чорич провел максимально тяжелый поединок против Бразильца Монтейро, и игра латиноамериканца стала настоящим откровением.

    Весь матч растянулся на три с половиной часа и включил в себя два тай-брейка. Хорвату не было легко, но он все же забрал себе игру, в которой многое было против него.

    Удары проходили у Борны через раз, но количество всевозможных ошибок было просто катастрофическое.

    Все прогнозы на теннис

    Если брать во внимание соперника в лице Карбальеса Баэны, то предстоящий матч может получиться ещё сложнее, чем поединок, против бразильца.

    Роберто Карбальес Баэна

    Карбальес Баэна провел также крайне тяжелую игру против Эванса, который на прошлой неделе игра в полуфинале грунтового турнира в Мадриде.

    Матч был максимально равный, но в решающие моменты поединка испанец прибавлял, и за счет этого сделал разницу, которая позволила ему одержать победу в важном поединке.

    С хорватом Карбальес Баэна играл три раза и все три поединка проиграл. Но в этот раз у него есть реальные шансы. Поскольку хорват крайне измотан.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Если испанцу удастся исполнить плана на игру и попадать решающие мячи, как он это делал в поединке против Эванса, то проход в следующий круг будет вполне реальным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватского теннисиста в этом поединке: победа Чорича — 1.53, победа Карбальеса Баэны — 2.50.

    Прогноз: Чорич сделает все возможное, чтобы обойтись в этом матче малой кровью.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.77.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим упорную борьбу на протяжении трёх сетов.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Алимханулы — Батлер
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фучович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Джере — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шевченко — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Свентек — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фоньини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Попырин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Баррер — Черундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Саккари — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мухова — Джорджи
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Крейчикова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Векич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чорич — Карбальес Баэна: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Хорват выиграет важную встречу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры