Хорват Борна Чорич и испанец Роберто Карбальес Баэна встретятся в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Карбальес Баэна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Борна Чорич

Чорич провел максимально тяжелый поединок против Бразильца Монтейро, и игра латиноамериканца стала настоящим откровением.

Весь матч растянулся на три с половиной часа и включил в себя два тай-брейка. Хорвату не было легко, но он все же забрал себе игру, в которой многое было против него.

Удары проходили у Борны через раз, но количество всевозможных ошибок было просто катастрофическое.

Все прогнозы на теннис

Если брать во внимание соперника в лице Карбальеса Баэны, то предстоящий матч может получиться ещё сложнее, чем поединок, против бразильца.

Роберто Карбальес Баэна

Карбальес Баэна провел также крайне тяжелую игру против Эванса, который на прошлой неделе игра в полуфинале грунтового турнира в Мадриде.

Матч был максимально равный, но в решающие моменты поединка испанец прибавлял, и за счет этого сделал разницу, которая позволила ему одержать победу в важном поединке.

С хорватом Карбальес Баэна играл три раза и все три поединка проиграл. Но в этот раз у него есть реальные шансы. Поскольку хорват крайне измотан.

Если испанцу удастся исполнить плана на игру и попадать решающие мячи, как он это делал в поединке против Эванса, то проход в следующий круг будет вполне реальным.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватского теннисиста в этом поединке: победа Чорича — 1.53, победа Карбальеса Баэны — 2.50.

Прогноз: Чорич сделает все возможное, чтобы обойтись в этом матче малой кровью.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.77.

Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим упорную борьбу на протяжении трёх сетов.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.67.