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    Аргентинец разгромит своего соперника?

    Ву Ибин — Черундоло. Прогноз, ставка (к. 1.74) на матч второго круга в Риме, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ву Ибин — Черундоло
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    Фрасиско Черундоло
    Китаец Ву Ибин и аргентинец Фрасиско Черундоло встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ву Ибин — Черундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ву Ибин

    Ву Ибин продолжает показывать растущие результаты, поэтому его победа над Гаске в первом круге престижных соревнований уже никого не удивляет.

    Матч получился тяжелым и трудозатратным, но Ибин все же победил. Причем китаец одержал волевую победу, проиграв первый сет в матче.

    Китайский спортсмен взял хардовый турнир в Далласе в этом году, что значительно добавило рейтинговых очков в его копилку.

    Все прогнозы на теннис

    С Черундоло будет предельно тяжелая игра, но даже в противостоянии с ним у Ибина шансы на успех есть, поскольку аргентинец может слаться в самый
    неподходящий момент.

    Франсиско Черундоло

    Черундоло, по сравнению с прорывным прошлым годом, не очень вразумительно проводит турниры, но постепенно находит свою игру.

    В соревновании в Риме он возлагает большие надежды и основания для этого имеются в виде проигранного четвертьфинала в Барселоне британцу Эвансу.

    Выдержка и стабильность ведения длительных розыгрышей у аргентинца присутствует, но сила ударов и взвинчивание темпа иногда подводит.

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    В игре против Ибина все может закончиться плохо, если у Черундоло собьется прицел, и он начнет пулять мячи в ауты.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Ибина — 3.48, победа Черундоло — 1.31.

    Прогноз: У Черундоло будут сложности, но он все же победит.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, и мы увидим много геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.93.

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    Ву Ибин — Черундоло: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Аргентинец разгромит своего соперника?
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