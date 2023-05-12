Китаец Ву Ибин и аргентинец Фрасиско Черундоло встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ву Ибин — Черундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ву Ибин

Ву Ибин продолжает показывать растущие результаты, поэтому его победа над Гаске в первом круге престижных соревнований уже никого не удивляет.

Матч получился тяжелым и трудозатратным, но Ибин все же победил. Причем китаец одержал волевую победу, проиграв первый сет в матче.

Китайский спортсмен взял хардовый турнир в Далласе в этом году, что значительно добавило рейтинговых очков в его копилку.

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С Черундоло будет предельно тяжелая игра, но даже в противостоянии с ним у Ибина шансы на успех есть, поскольку аргентинец может слаться в самый

неподходящий момент.

Франсиско Черундоло

Черундоло, по сравнению с прорывным прошлым годом, не очень вразумительно проводит турниры, но постепенно находит свою игру.

В соревновании в Риме он возлагает большие надежды и основания для этого имеются в виде проигранного четвертьфинала в Барселоне британцу Эвансу.

Выдержка и стабильность ведения длительных розыгрышей у аргентинца присутствует, но сила ударов и взвинчивание темпа иногда подводит.

В игре против Ибина все может закончиться плохо, если у Черундоло собьется прицел, и он начнет пулять мячи в ауты.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Ибина — 3.48, победа Черундоло — 1.31.

Прогноз: У Черундоло будут сложности, но он все же победит.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.74.

Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, и мы увидим много геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.93.