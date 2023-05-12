Ву Ибин
Ву Ибин продолжает показывать растущие результаты, поэтому его победа над Гаске в первом круге престижных соревнований уже никого не удивляет.
Матч получился тяжелым и трудозатратным, но Ибин все же победил. Причем китаец одержал волевую победу, проиграв первый сет в матче.
Китайский спортсмен взял хардовый турнир в Далласе в этом году, что значительно добавило рейтинговых очков в его копилку.
С Черундоло будет предельно тяжелая игра, но даже в противостоянии с ним у Ибина шансы на успех есть, поскольку аргентинец может слаться в самый
неподходящий момент.
Франсиско Черундоло
Черундоло, по сравнению с прорывным прошлым годом, не очень вразумительно проводит турниры, но постепенно находит свою игру.
В соревновании в Риме он возлагает большие надежды и основания для этого имеются в виде проигранного четвертьфинала в Барселоне британцу Эвансу.
Выдержка и стабильность ведения длительных розыгрышей у аргентинца присутствует, но сила ударов и взвинчивание темпа иногда подводит.
В игре против Ибина все может закончиться плохо, если у Черундоло собьется прицел, и он начнет пулять мячи в ауты.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Ибина — 3.48, победа Черундоло — 1.31.
Прогноз: У Черундоло будут сложности, но он все же победит.
Ставка: Ф2 (-4) за 1.74.
Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, и мы увидим много геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.93.