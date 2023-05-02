ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ Рики Симон и Сонг ЯдонгЯдонг нокаутировал Симона, Боральо выиграл четвертый бой кряду. Обзор карда UFC Vegas 72 «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»
  • 19:51
    • Кудерметова переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
  • 17:44
    • Карацев одолел Де Минора и сыграет с Медведевым в 1/8 финала турнира в Мадриде
  • 17:05
    • «Локомотив-Кубань» неожиданно одолел ЦСКА и вышел в финал Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Алькарас проиграет Звереву в Мадриде?

    Алькарас — Зверев. Прогноз (к. 1.93) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Алькарас — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Алькарас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2023 года

    Алькарас

    Карлос в предыдущем раунде остановил Григора Димитрова — 6:2, 7:5.

    Несмотря на счет, матч получился не таким уж и простым, особенно вторая партия, по ходу которой болгарский теннисист вел с брейком.

    Но настоящая жесть творилась в игре Алькараса против Эмиля Руусувуори. Испанец провалил первый сет и был явно хуже до середины второй партии, но потом все-таки сумел рабочую стратегию. Встреча с финном, как ни странно, стала настоящим испытанием.

    Алькарас выиграл 25 матчей в текущем сезоне, при этом потерпев лишь два поражения.

    Зверев

    Для Александра турнир тоже начался с непростого матча. Немец с трудом выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны — 6:7, 7:5, 6:0.

    Во второй партии Зверев потерял подачу и был на грани поражения, но все-таки нашел в себе силы на камбэк.

    Зато в предыдущем раунде Саша просто не заметил своего соперника. Бывшая вторая ракетка мира разгромил француза Уго Гренье — 6:1, 6:0. Игра продолжалась меньше часа.

    Все прогнозы на теннис

    В апреле Зверев выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло и не прошел ни одного раунда в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Зверева букмекеры предлагают за 4.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, Карлоса ждет еще один напряженный матч. Достаточно вспомнить прошлогодний Ролан Гаррос — испанец проиграл Звереву в четвертьфинале.

    Правда, перед этим Алькарас успел разгромить немца в финале как раз мадридского «Мастерса» — 6:3, 6:1. Но в данном случае вряд ли стоит рассчитывать на подобный сценарий.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.74
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свентек — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ига Швентек — Екатерина Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чорич — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Легия — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ширак — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алькарас — Зверев: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас проиграет Звереву в Мадриде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры