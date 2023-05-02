Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Алькарас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос в предыдущем раунде остановил Григора Димитрова — 6:2, 7:5.

Несмотря на счет, матч получился не таким уж и простым, особенно вторая партия, по ходу которой болгарский теннисист вел с брейком.

Но настоящая жесть творилась в игре Алькараса против Эмиля Руусувуори. Испанец провалил первый сет и был явно хуже до середины второй партии, но потом все-таки сумел рабочую стратегию. Встреча с финном, как ни странно, стала настоящим испытанием.

Алькарас выиграл 25 матчей в текущем сезоне, при этом потерпев лишь два поражения.

Зверев

Для Александра турнир тоже начался с непростого матча. Немец с трудом выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны — 6:7, 7:5, 6:0.

Во второй партии Зверев потерял подачу и был на грани поражения, но все-таки нашел в себе силы на камбэк.

Зато в предыдущем раунде Саша просто не заметил своего соперника. Бывшая вторая ракетка мира разгромил француза Уго Гренье — 6:1, 6:0. Игра продолжалась меньше часа.

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В апреле Зверев выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло и не прошел ни одного раунда в Барселоне.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Зверева букмекеры предлагают за 4.65.

Скорее всего, Карлоса ждет еще один напряженный матч. Достаточно вспомнить прошлогодний Ролан Гаррос — испанец проиграл Звереву в четвертьфинале.

Правда, перед этим Алькарас успел разгромить немца в финале как раз мадридского «Мастерса» — 6:3, 6:1. Но в данном случае вряд ли стоит рассчитывать на подобный сценарий.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.93.