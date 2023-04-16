Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Луиса Вессельса в решающем раунде квалификации на турнире в Мюнхене. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Карацев — Вессельс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Аслан начал отбор с победы над нидерландцем Робином Хаасе — 6:2, 3:6, 6:0.

Без приключений, как обычно, не обошлось. После второй партии не было никакой уверенности в том, что Карацев не развалится в очередной раз.

Но на этот раз обошлось без драмы. Россиянин шикарно провел третий сет, взяв 100 процентов очков на первой подачи и 80 процентов — на второй. Ну и на приеме Аслан тоже сыграл выше всяких похвал.

Другой вопрос, что победу над 36-летним Хаасе вряд ли можно считать серьезным поводом для радости.

Сейчас самое время вспомнить, что в конце марта Карацев проиграл Киммеру Коппеянсу на «челленджере» в Сан-Ремо, а вскоре после этого уступил Франческо Пассаро в первом раунде турнира в Марракеше.

И да, в текущей версии рейтинга ATP Карацев упал уже на 126-е место.

Вессельс

Луис в первом раунде квалификации выиграл у своего соотечественника Даниэля Мазура — 6:3, 3:6, 6:3.

Перед этим немецкий теннисист провел несколько матчей на фьючерсах.

А главным успехом Вессельса в этом году пока что остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Кобленце.

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Вессельс — 285-я ракетка мира. В текущем сезоне он выиграл лишь четыре из 15 матчей.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.20, победу Вессельса букмекеры предлагают за 4.20.

Несмотря на все неудачи Аслана, все равно сложно представить, что он не выиграет у соперника, который ранее не поднимался в рейтинге выше 267-го места.

Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.