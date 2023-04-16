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    Сможет ли Карацев выйти в основную сетку в Мюнхене?

    Карацев — Вессельс. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Мюнхене 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Вессельс
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Луиса Вессельса в решающем раунде квалификации на турнире в Мюнхене. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Карацев — Вессельс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Аслан начал отбор с победы над нидерландцем Робином Хаасе — 6:2, 3:6, 6:0.

    Без приключений, как обычно, не обошлось. После второй партии не было никакой уверенности в том, что Карацев не развалится в очередной раз.

    Но на этот раз обошлось без драмы. Россиянин шикарно провел третий сет, взяв 100 процентов очков на первой подачи и 80 процентов — на второй. Ну и на приеме Аслан тоже сыграл выше всяких похвал.

    Другой вопрос, что победу над 36-летним Хаасе вряд ли можно считать серьезным поводом для радости.

    Сейчас самое время вспомнить, что в конце марта Карацев проиграл Киммеру Коппеянсу на «челленджере» в Сан-Ремо, а вскоре после этого уступил Франческо Пассаро в первом раунде турнира в Марракеше.

    И да, в текущей версии рейтинга ATP Карацев упал уже на 126-е место.

    Вессельс

    Луис в первом раунде квалификации выиграл у своего соотечественника Даниэля Мазура — 6:3, 3:6, 6:3.

    Перед этим немецкий теннисист провел несколько матчей на фьючерсах.

    А главным успехом Вессельса в этом году пока что остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Кобленце.

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    Вессельс — 285-я ракетка мира. В текущем сезоне он выиграл лишь четыре из 15 матчей.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.20, победу Вессельса букмекеры предлагают за 4.20.

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    Несмотря на все неудачи Аслана, все равно сложно представить, что он не выиграет у соперника, который ранее не поднимался в рейтинге выше 267-го места.

    Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.

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    Карацев — Вессельс: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев выйти в основную сетку в Мюнхене?
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