Карацев
Аслан начал отбор с победы над нидерландцем Робином Хаасе — 6:2, 3:6, 6:0.
Без приключений, как обычно, не обошлось. После второй партии не было никакой уверенности в том, что Карацев не развалится в очередной раз.
Но на этот раз обошлось без драмы. Россиянин шикарно провел третий сет, взяв 100 процентов очков на первой подачи и 80 процентов — на второй. Ну и на приеме Аслан тоже сыграл выше всяких похвал.
Другой вопрос, что победу над 36-летним Хаасе вряд ли можно считать серьезным поводом для радости.
Сейчас самое время вспомнить, что в конце марта Карацев проиграл Киммеру Коппеянсу на «челленджере» в Сан-Ремо, а вскоре после этого уступил Франческо Пассаро в первом раунде турнира в Марракеше.
И да, в текущей версии рейтинга ATP Карацев упал уже на 126-е место.
Вессельс
Луис в первом раунде квалификации выиграл у своего соотечественника Даниэля Мазура — 6:3, 3:6, 6:3.
Перед этим немецкий теннисист провел несколько матчей на фьючерсах.
А главным успехом Вессельса в этом году пока что остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Кобленце.
Вессельс — 285-я ракетка мира. В текущем сезоне он выиграл лишь четыре из 15 матчей.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 1.20, победу Вессельса букмекеры предлагают за 4.20.
Несмотря на все неудачи Аслана, все равно сложно представить, что он не выиграет у соперника, который ранее не поднимался в рейтинге выше 267-го места.
Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.