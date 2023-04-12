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    Тим обыграет Руне в Монте-Карло?

    Тим — Руне. Прогноз (к. 2.60) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Руне
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    Доминик Тим
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против австрийца Доминика Тима во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Тим — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2023 года

    Тим

    Доминик в первом круге одержал победу над французом Ришаром Гаске — 6:1, 6:4.

    Интересно, что австриец выиграл на матч на «Мастерсе» впервые с 2021 года. До этого у него была серия из пяти поражений на этом уровне.

    «Я снова полностью уверен в запястье и в форхенде», — сказал Тим после победы над Гаске.

    И если проблемы действительно позади, вполне вероятно, что в ближайшие несколько месяцев Тим наконец-то начнет подниматься в рейтинге и хотя бы приблизится к топ-50.

    На прошлой неделе бывшая третья ракетка мира выиграл два матча в Эшториле. Тим победил Себастьяна Офнера и Бена Шелтона, после чего уступил Кентену Алису.

    Руне

    Хольгер в этом сезоне еще не играл на грунте. Но, как известно, именно на этом покрытии начался его прошлогодний прорыв.

    В апреле 2022-го Руне взял титул на «челленджере» в Сан-Ремо и выиграл один матч в Монте-Карло, вскоре после чего стал победителем турнира в Мюнхене.

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    Чуть позже датчанин дошел до полуфинала в Лионе, а его главным достижением стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос. В четвертом круге французского мэйджора Руне остановил Стефаноса Циципаса.

    В этом году Руне дошел до полуфинала в Монпелье и Акапулько, а также выиграл три матча на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 3.32, победу Руне букмекеры предлагают за 1.33.

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    Один из самых сложных матчей второго круга. Тим действительно добился заметного прогресса, поэтому здесь нельзя утверждать, что Руне спокойно подтвердит статус фаворита. Не факт.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.60.

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    Тим — Руне: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на теннис. Тим обыграет Руне в Монте-Карло?
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