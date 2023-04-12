Датчанин Хольгер Руне сыграет против австрийца Доминика Тима во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Тим — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик в первом круге одержал победу над французом Ришаром Гаске — 6:1, 6:4.

Интересно, что австриец выиграл на матч на «Мастерсе» впервые с 2021 года. До этого у него была серия из пяти поражений на этом уровне.

«Я снова полностью уверен в запястье и в форхенде», — сказал Тим после победы над Гаске.

И если проблемы действительно позади, вполне вероятно, что в ближайшие несколько месяцев Тим наконец-то начнет подниматься в рейтинге и хотя бы приблизится к топ-50.

На прошлой неделе бывшая третья ракетка мира выиграл два матча в Эшториле. Тим победил Себастьяна Офнера и Бена Шелтона, после чего уступил Кентену Алису.

Руне

Хольгер в этом сезоне еще не играл на грунте. Но, как известно, именно на этом покрытии начался его прошлогодний прорыв.

В апреле 2022-го Руне взял титул на «челленджере» в Сан-Ремо и выиграл один матч в Монте-Карло, вскоре после чего стал победителем турнира в Мюнхене.

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Чуть позже датчанин дошел до полуфинала в Лионе, а его главным достижением стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос. В четвертом круге французского мэйджора Руне остановил Стефаноса Циципаса.

В этом году Руне дошел до полуфинала в Монпелье и Акапулько, а также выиграл три матча на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 3.32, победу Руне букмекеры предлагают за 1.33.

Один из самых сложных матчей второго круга. Тим действительно добился заметного прогресса, поэтому здесь нельзя утверждать, что Руне спокойно подтвердит статус фаворита. Не факт.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.60.