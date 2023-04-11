Француз Уго Умбер сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Умбер — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Умбер

Уго пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора ему удалось одержать волевую победу над Душаном Лайовичем (2:6, 6:3, 6:4).

В марте Умбер успешно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, сумев дойти до третьего круга. При этом во втором руаунде он выиграл у Дениса Шаповалова (7:5, 6:4), после чего уступил Андрею Рублеву.

В Майами француз прошел первый раунд на отказе Гаэля Монфиса, который снялся после шести геймов.

В прошлом сезоне Умбер выиграл лишь два матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

В предыдущих сезонах Умбер ни разу не проходил в Монте-Карло первый раунд.

Сонего

Лоренцо пока еще не играл на грунте в этом году. На прошлой неделе итальянец решил сделать небольшую паузу.

В конце марта Сонего дошел до четвертого раунда в Майами. Впервые с сентября прошлого года ему удалось выиграть три матча подряд.

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Лоренцо остановил Доминика Тима, Дэна Эванса и Фрэнсиса Тиафо, после чего проиграл Франсиско Серундоло.

Лучшим результатом Сонего в Монте-Карло пока что остается выход в четвертьфинал в сезоне-2019.

Прогноз и ставка

На Умбера в этом матче можно поставить за 2.50, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.53.

Сложная игра в плане выбора ставки на исход. Сонего здесь сложно назвать фаворитом, несмотря на то, что на грунте у него явно побольше опыта, чем у француза.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.43.