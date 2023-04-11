ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ак Барс» с кубком Восточной конференции«Ак Барс» — чемпион Востока, в серии «армейских» команд пока ничья «Локомотив» — «Зенит»Семак перевернул игру. «Зенит» одержал волевую победу в Черкизово «Ливерпуль» — «Арсенал»Джака разозлил «Ливерпуль». Мерсисайдцы обострили чемпионскую гонку АПЛ
  • 07:53
    • Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА
    Все новости спорта

    Сонего и Умберу не хватит двух сетов?

    Умбер — Сонего. Прогноз (к. 2.43) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Лоренцо Сонего Прогнозы на Юго Эмбер
    Прогноз и ставки на Умбер — Сонего
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Сонего
    Француз Уго Умбер сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Умбер — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Умбер

    Уго пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора ему удалось одержать волевую победу над Душаном Лайовичем (2:6, 6:3, 6:4).

    В марте Умбер успешно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, сумев дойти до третьего круга. При этом во втором руаунде он выиграл у Дениса Шаповалова (7:5, 6:4), после чего уступил Андрею Рублеву.

    В Майами француз прошел первый раунд на отказе Гаэля Монфиса, который снялся после шести геймов.

    В прошлом сезоне Умбер выиграл лишь два матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

    В предыдущих сезонах Умбер ни разу не проходил в Монте-Карло первый раунд.

    Сонего

    Лоренцо пока еще не играл на грунте в этом году. На прошлой неделе итальянец решил сделать небольшую паузу.

    В конце марта Сонего дошел до четвертого раунда в Майами. Впервые с сентября прошлого года ему удалось выиграть три матча подряд.

    Все прогнозы на теннис

    Лоренцо остановил Доминика Тима, Дэна Эванса и Фрэнсиса Тиафо, после чего проиграл Франсиско Серундоло.

    Лучшим результатом Сонего в Монте-Карло пока что остается выход в четвертьфинал в сезоне-2019.

    Прогноз и ставка

    На Умбера в этом матче можно поставить за 2.50, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.53.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сложная игра в плане выбора ставки на исход. Сонего здесь сложно назвать фаворитом, несмотря на то, что на грунте у него явно побольше опыта, чем у француза.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Норри — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вавринка — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гахов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кресси — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Де Минаур — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реджина — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Зюйдтироль — Бари
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Читтаделла — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АИК — Норрчепинг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Пахтакор — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гаске — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Умбер — Сонего: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на теннис. Сонего и Умберу не хватит двух сетов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры