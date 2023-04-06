Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Бадоса — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Паула всего лишь второй раз в этом году выиграла два матча подряд. В предыдущий раз ей это удалось в Аделаиде еще в первой половине января.

Испанка не лучшим образом провела предыдущие три месяца. Главной причиной неудач были травмы, из-за которых ей долгое время не удавалось набрать оптимальную форму.

В Чарльстоне Бадоса начала с разгромной победы над Майар Шериф — 6:3, 6:1.

В следующем матче бывшая вторая ракетка мира выиграла у Лейлы Фернандес — 7:5, 7:6.

В сезоне-2021 Бадоса дошла в Чарльстоне до полуфинала, а в прошлом году — до четвертьфинала.

Шнайдер

Диана тем временем впервые в сезоне прошла два раунда на уровне основной сетки WTA.

Россиянка уже успела преподнести сенсацию — во втором круге она одержала классную победу над Вероникой Кудерметовой со счетом 6:4, 6:3. 19-летняя теннисистка впервые выиграла у соперницы из топ-20.

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Примечательно, что Шнайдер в обеих партиях уступала с брейком, но в итоге отыгрывалась за счет классных действий на приеме.

В первом раунде Диана остановила американку Алисию Паркс — тоже со счетом 6:4, 6:3.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.24, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 4.10.

Похоже, возможности Дианы слегка недооценивают. Матч против Кудерметовой показал, что она способна играть на равных против соперниц такого уровня.

Вряд ли испанка выиграет с разгромным счетом. Более того, вообще нет никакой уверенности, что Бадоса выйдет в следующий раунд.

Ставка — Шнайдер возьмет хотя бы один сет за 2.10.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Шнайдер больше 8,5 за 1.91.