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    Шнайдер обыграет бывшую вторую ракетку мира?

    Бадоса — Шнайдер. Прогноз (к. 2.10) и ставки на турнир в Чарльстоне 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Паулы Бадосы в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Бадоса — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бадоса

    Паула всего лишь второй раз в этом году выиграла два матча подряд. В предыдущий раз ей это удалось в Аделаиде еще в первой половине января.

    Испанка не лучшим образом провела предыдущие три месяца. Главной причиной неудач были травмы, из-за которых ей долгое время не удавалось набрать оптимальную форму.

    В Чарльстоне Бадоса начала с разгромной победы над Майар Шериф — 6:3, 6:1.

    В следующем матче бывшая вторая ракетка мира выиграла у Лейлы Фернандес — 7:5, 7:6.

    В сезоне-2021 Бадоса дошла в Чарльстоне до полуфинала, а в прошлом году — до четвертьфинала.

    Шнайдер

    Диана тем временем впервые в сезоне прошла два раунда на уровне основной сетки WTA.

    Россиянка уже успела преподнести сенсацию — во втором круге она одержала классную победу над Вероникой Кудерметовой со счетом 6:4, 6:3. 19-летняя теннисистка впервые выиграла у соперницы из топ-20.

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    Примечательно, что Шнайдер в обеих партиях уступала с брейком, но в итоге отыгрывалась за счет классных действий на приеме.

    В первом раунде Диана остановила американку Алисию Паркс — тоже со счетом 6:4, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.24, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 4.10.

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    Похоже, возможности Дианы слегка недооценивают. Матч против Кудерметовой показал, что она способна играть на равных против соперниц такого уровня.

    Вряд ли испанка выиграет с разгромным счетом. Более того, вообще нет никакой уверенности, что Бадоса выйдет в следующий раунд.

    Ставка — Шнайдер возьмет хотя бы один сет за 2.10.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Шнайдер больше 8,5 за 1.91.

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    Бадоса — Шнайдер: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на теннис. Шнайдер обыграет бывшую вторую ракетку мира?
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