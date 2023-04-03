Карацев
Увы, то, что еще год назад казалось невозможным, совсем недавно стало реальностью — Аслан выпал из топ-100. В текущем рейтинге он всего лишь 107-й. И есть подозрение, что это только «начало».
На прошлой неделе Карацев провел первый матч после травмы спины, из-за которой пропустил турнир в Дубае и «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.
На «челленджере» в Сан-Ремо россиянин, как и ожидалось, не прошел ни одного раунда.
В первом же матче бывшая 14-я ракетка мира проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу — 7:5, 2:6, 3:6.
После январского турнире в Пуне (Индия), где ему удалось дойти до полуфинала, Карацев не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.
Пассаро
Франческо тем временем пока тоже находится за пределами первой сотни рейтинга — пока что он 115-й. Но в данном случае это совершенно другая ситуация — итальянец потихоньку приближается к топ-100.
В этом году самым успешным для Пассаро стал пока что «челленджер» в Тенерифе. Здесь ему удалось дойти до четвертьфинала.
Но, судя по прошлому сезону, итальянец ждет именно турниров на грунте. В прошлом году он пять раз доходил до финала на этом покрытии. Да, на «челленджерах», но зачастую и там у него были не самые слабые соперники.
Например, в Форли Пассаро спокойно остановил испанца Хауме Муньяра (6:3, 7:5).
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Пассаро букмекеры предлагают за 1.92.
Аслан проиграет. Двух мнений здесь не может быть. Сложно сказать, что с ним случилось, что это явно не тот Карацев, который два года назад стремительно ворвался в топ лучших теннисистов мира.
Ставка — победа Пассаро за 1.92.