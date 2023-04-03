Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Франческо Пассаро в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:00 мск. Карацев — Пассаро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Увы, то, что еще год назад казалось невозможным, совсем недавно стало реальностью — Аслан выпал из топ-100. В текущем рейтинге он всего лишь 107-й. И есть подозрение, что это только «начало».

На прошлой неделе Карацев провел первый матч после травмы спины, из-за которой пропустил турнир в Дубае и «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.

На «челленджере» в Сан-Ремо россиянин, как и ожидалось, не прошел ни одного раунда.

В первом же матче бывшая 14-я ракетка мира проиграл бельгийцу Киммеру Коппеянсу — 7:5, 2:6, 3:6.

После январского турнире в Пуне (Индия), где ему удалось дойти до полуфинала, Карацев не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки. Серия поражений составляет уже пять матчей.

Пассаро

Франческо тем временем пока тоже находится за пределами первой сотни рейтинга — пока что он 115-й. Но в данном случае это совершенно другая ситуация — итальянец потихоньку приближается к топ-100.

В этом году самым успешным для Пассаро стал пока что «челленджер» в Тенерифе. Здесь ему удалось дойти до четвертьфинала.

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Но, судя по прошлому сезону, итальянец ждет именно турниров на грунте. В прошлом году он пять раз доходил до финала на этом покрытии. Да, на «челленджерах», но зачастую и там у него были не самые слабые соперники.

Например, в Форли Пассаро спокойно остановил испанца Хауме Муньяра (6:3, 7:5).

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Пассаро букмекеры предлагают за 1.92.

Аслан проиграет. Двух мнений здесь не может быть. Сложно сказать, что с ним случилось, что это явно не тот Карацев, который два года назад стремительно ворвался в топ лучших теннисистов мира.

Ставка — победа Пассаро за 1.92.