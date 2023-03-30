Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 03:30 мск. Алькарас — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос в предыдущем раунде одержал победу над Томми Полом — 6:4, 6:4.

Как и ожидалось, матч против американца получился не таким простым, как две первые игры в Майами.

Алькарас в итоге сделал по брейку в каждой партии и ни разу не потерял свою подачу. Но простой эту победу все равно нельзя назвать, напряжение было почти во всех геймах.

Победная серия 19-летнего Алькараса составляет девять матчей. В этом году он до сих пор потерпел лишь одно поражение.

Фриц

Тейлор тем временем тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

Более того, в четвертом круге Фриц спокойно остановил Хольгера Руне — 6:3, 6:4.

Как и в матче с Денисом Шаповаловым (6:4, 6:4), американец здорово играл и на собственной подаче, и на приеме.

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Фриц выиграл минимум три матча на четвертом турнире подряд. При этом он впервые дошел в Майами до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фрица букмекеры предлагают за 3.64.

Как и в матче против Пола, Карлосу тоже вряд ли удастся одержать разгромную победу. У Фрица все-таки отличная подача, поэтому на приеме испанцу будет непросто.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.

Вполне вероятно, что здесь теннисистам понадобится и третий сет, и как минимум один тай-брейк.