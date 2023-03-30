Алькарас
Карлос в предыдущем раунде одержал победу над Томми Полом — 6:4, 6:4.
Как и ожидалось, матч против американца получился не таким простым, как две первые игры в Майами.
Алькарас в итоге сделал по брейку в каждой партии и ни разу не потерял свою подачу. Но простой эту победу все равно нельзя назвать, напряжение было почти во всех геймах.
Победная серия 19-летнего Алькараса составляет девять матчей. В этом году он до сих пор потерпел лишь одно поражение.
Фриц
Тейлор тем временем тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.
Более того, в четвертом круге Фриц спокойно остановил Хольгера Руне — 6:3, 6:4.
Как и в матче с Денисом Шаповаловым (6:4, 6:4), американец здорово играл и на собственной подаче, и на приеме.
Фриц выиграл минимум три матча на четвертом турнире подряд. При этом он впервые дошел в Майами до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фрица букмекеры предлагают за 3.64.
Как и в матче против Пола, Карлосу тоже вряд ли удастся одержать разгромную победу. У Фрица все-таки отличная подача, поэтому на приеме испанцу будет непросто.
Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.
Вполне вероятно, что здесь теннисистам понадобится и третий сет, и как минимум один тай-брейк.