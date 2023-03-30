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    Алькарас проиграет Фрицу?

    Алькарас — Фриц. Прогноз (к. 2.16) и ставки на «Мастерс» в Майами 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Фриц
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 03:30 мск. Алькарас — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 30 Марта 2023 года

    Алькарас

    Карлос в предыдущем раунде одержал победу над Томми Полом — 6:4, 6:4.

    Как и ожидалось, матч против американца получился не таким простым, как две первые игры в Майами.

    Алькарас в итоге сделал по брейку в каждой партии и ни разу не потерял свою подачу. Но простой эту победу все равно нельзя назвать, напряжение было почти во всех геймах.

    Победная серия 19-летнего Алькараса составляет девять матчей. В этом году он до сих пор потерпел лишь одно поражение.

    Фриц

    Тейлор тем временем тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Более того, в четвертом круге Фриц спокойно остановил Хольгера Руне — 6:3, 6:4.

    Как и в матче с Денисом Шаповаловым (6:4, 6:4), американец здорово играл и на собственной подаче, и на приеме.

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    Фриц выиграл минимум три матча на четвертом турнире подряд. При этом он впервые дошел в Майами до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фрица букмекеры предлагают за 3.64.

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    Как и в матче против Пола, Карлосу тоже вряд ли удастся одержать разгромную победу. У Фрица все-таки отличная подача, поэтому на приеме испанцу будет непросто.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.

    Вполне вероятно, что здесь теннисистам понадобится и третий сет, и как минимум один тай-брейк.

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    Алькарас — Фриц: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас проиграет Фрицу?
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