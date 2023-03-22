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    Грачева снова обыграет Заневскую?

    Грачева — Заневская. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Майами 22 марта 2023 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против представительницы Бельгии Марины Заневской в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Грачева — Заневская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грачева

    Варвара пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у американки Пейтон Стирнс.

    В Индиан-Уэллсе Грачева тоже прошла квалификацию, после чего выиграла три матча в основной сетке.

    Россиянка легко остановила бельгийку Изалин Бонавентюр, хорватку Петру Мартич и соотечественницу Дарью Касаткину.

    В четвертом круге Грачева проиграла будущей чемпионке Елене Рыбакиной (3:6, 0:6).

    Но в любом случае важно отметить, что Грачева за последнее время добилась существенного прогресса, особенно если сравнивать с результатами прошлого сезона.

    Заневская

    Марина тем временем неудачно провела недавние турниры. Спад начался вскоре после турнира в Лионе, где ей удалось дойти до полуфинала.

    На турнире в Дохе Заневская не смогла доиграть матч первого раунда квалификации против Виктории Томовой.

    В Дубае теннисистка из Бельгии тоже не прошла квалификацию, сразу же проиграв Кристине Младенович.

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    В Индиан-Уэллсе Заневская попала сразу в основную сетку, но и здесь тоже не выиграла ни одного матча. На этот раз ее остановила Магдалена Фрех.

    В общем, на открытых кортах дела пока идут так себе.

    Прогноз и ставка

    На Грачеву в этом матче можно поставить за 1.35, победу Заневской букмекеры предлагают за 3.20.

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    В прошлом году Варвара обыграла Марину в квалификации турнира в Дубае. В том матче россиянка дожала соперницу в третьем сете.

    А сейчас вполне логично предположить, что Грачевой хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Грачевой в двух сетах за 1.92.

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    Грачева — Заневская: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на теннис. Грачева снова обыграет Заневскую?
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