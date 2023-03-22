Грачева
Варвара пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у американки Пейтон Стирнс.
В Индиан-Уэллсе Грачева тоже прошла квалификацию, после чего выиграла три матча в основной сетке.
Россиянка легко остановила бельгийку Изалин Бонавентюр, хорватку Петру Мартич и соотечественницу Дарью Касаткину.
В четвертом круге Грачева проиграла будущей чемпионке Елене Рыбакиной (3:6, 0:6).
Но в любом случае важно отметить, что Грачева за последнее время добилась существенного прогресса, особенно если сравнивать с результатами прошлого сезона.
Заневская
Марина тем временем неудачно провела недавние турниры. Спад начался вскоре после турнира в Лионе, где ей удалось дойти до полуфинала.
На турнире в Дохе Заневская не смогла доиграть матч первого раунда квалификации против Виктории Томовой.
В Дубае теннисистка из Бельгии тоже не прошла квалификацию, сразу же проиграв Кристине Младенович.
В Индиан-Уэллсе Заневская попала сразу в основную сетку, но и здесь тоже не выиграла ни одного матча. На этот раз ее остановила Магдалена Фрех.
В общем, на открытых кортах дела пока идут так себе.
Прогноз и ставка
На Грачеву в этом матче можно поставить за 1.35, победу Заневской букмекеры предлагают за 3.20.
В прошлом году Варвара обыграла Марину в квалификации турнира в Дубае. В том матче россиянка дожала соперницу в третьем сете.
А сейчас вполне логично предположить, что Грачевой хватит двух партий для выхода в следующий раунд.
Ставка — победа Грачевой в двух сетах за 1.92.