Россиянка Варвара Грачева сыграет против представительницы Бельгии Марины Заневской в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Грачева — Заневская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грачева

Варвара пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у американки Пейтон Стирнс.

В Индиан-Уэллсе Грачева тоже прошла квалификацию, после чего выиграла три матча в основной сетке.

Россиянка легко остановила бельгийку Изалин Бонавентюр, хорватку Петру Мартич и соотечественницу Дарью Касаткину.

В четвертом круге Грачева проиграла будущей чемпионке Елене Рыбакиной (3:6, 0:6).

Но в любом случае важно отметить, что Грачева за последнее время добилась существенного прогресса, особенно если сравнивать с результатами прошлого сезона.

Заневская

Марина тем временем неудачно провела недавние турниры. Спад начался вскоре после турнира в Лионе, где ей удалось дойти до полуфинала.

На турнире в Дохе Заневская не смогла доиграть матч первого раунда квалификации против Виктории Томовой.

В Дубае теннисистка из Бельгии тоже не прошла квалификацию, сразу же проиграв Кристине Младенович.

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В Индиан-Уэллсе Заневская попала сразу в основную сетку, но и здесь тоже не выиграла ни одного матча. На этот раз ее остановила Магдалена Фрех.

В общем, на открытых кортах дела пока идут так себе.

Прогноз и ставка

На Грачеву в этом матче можно поставить за 1.35, победу Заневской букмекеры предлагают за 3.20.

В прошлом году Варвара обыграла Марину в квалификации турнира в Дубае. В том матче россиянка дожала соперницу в третьем сете.

А сейчас вполне логично предположить, что Грачевой хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Грачевой в двух сетах за 1.92.