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    Бублику и Вольфу снова понадобится третий сет

    Бублик — Вольф. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Майами 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Вольф
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Бублик — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2023 года

    Бублик

    Александр в начале месяца провалил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В первом же матче он сенсационно проиграл 160-й ракетке мира У Тунг-Линю — 4:6, 4:6. Тайванец ни разу не отдал подачу и сделал по брейку в каждой партии.

    Вскоре после этого Бублик отправился на «челленджер» в Финиксе. И здесь его выступление тоже сложно назвать успешным.

    После побед над Денисом Кудлой и Чжаном Чжичжэнем теннисист из Казахстана уступил Яну-Леннарду Штруффу.

    Как известно, до февральского турнира в Марселе у Бублика была серия из десяти поражений. В Провансе ему удалось дойти до полуфинала. Этот результат пока что остается лучшим для 25-летнего теннисиста в текущем сезоне.

    Вольф

    Джей-Джей в последнее время тоже не радовал. В Индиан-Уэллсе американец проиграл в стартовом матче Мартону Фучовичу, несмотря то, что легко взял первый сет.

    В Акапулько Вольф сразу же проиграл японцу Таро Даниэль (4:6, 4:6). В Делрей-Бич после победы над Ильей Ивашко 24-летний теннисист уступил Адриану Маннарино.

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    Но при этом можно вспомнить, что в январе Вольф прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии, а в первой половине февраля добрался до полуфинала в Далласе.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче можно поставить за 2.15, победу Вольфа букмекеры предлагают за 1.70.

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    Оба теннисиста в последнее время не могут похвастаться хорошими результатами, поэтому в данном случае не совсем уместно рассматривать ставку на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    К слову, в прошлом году на турнире во Флоренции Бублик дожал Вольфа в третьем сете.

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    Бублик — Вольф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на теннис. Бублику и Вольфу снова понадобится третий сет
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