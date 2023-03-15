Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 21:00 мск. Норри — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

Кэмерон третий год подряд добрался в Индиан-Уэллс до четвертьфинала.

В предыдущем матче британец уверенно разобрался с Андреем Рублевым — 6:2, 6:4.

Ключевым моментом стала слабая игра россиянина на собственной подаче. Норри реализовал пять брейк-пойнтов.

Перед этим 12-я ракетка мира выиграл у Ву Тун Ли и Таро Даниэля. В матче с японцем Кэмерон уступал 6:7, 1:4, но в итоге совершил камбэк.

Норри выиграл 11 из 12-ти последних матчей.

Тиафо

Фрэнсис тем временем впервые в карьере дошел в Индиан-Уэллс до четвертьфинала. Более того, если не учитывать United Cup, он впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Тиафо до сих пор не отдал ни одного сета на этом турнире. Правда, и соперники у него были не самые опасные.

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Американец выиграл у Маркоса Гирона, Джейсона Кублера и Алехандро Табило.

Примечательно, что в трех матчах полуфиналист US Open-2022 отдал всего лишь один гейм на собственной подаче.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче можно поставить за 1.55, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.46.

В данном случае точно нет смысла заряжать на исход. У теннисистов абсолютно равные шансы на победу.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.13.