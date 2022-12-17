ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау Фелиш «МЮ», «Арсенал» или кто-то другой: кому нужен Фелиш? Лука МодричХорватия и Марокко в битве за «бронзу». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Хулиан Альварес и Лионель МессиИдеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022
  • 08:58
    • «Меня это не интересует». Бензема резко отреагировал на слухи о возможном возвращении в сборную Франции перед финалом ЧМ-2022
  • 08:28
    • «Эвертон» расторг контракт с экс-игроком «Зенита»
  • 08:11
    • Президент «Порту» исключил возвращение Роналду в чемпионат Португалии
  • 00:36
    • «Ливерпуль» разобрался с «Миланом» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Циципас обыграет Рууда с разгромным счетом?

    Рууд — Циципас. Прогноз (к. 2.81) и ставки на выставочный турнир в Абу-Даби 17 декабря 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Стефанос Циципас Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Рууд — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 16:00 мск. Рууд — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рууд

    Рууд завершает год на третьем месте в рейтинге ATP.

    После Итогового турнира, на котором ему удалось добраться до финала, норвежец уже успел провести несколько выставочных матчей в Латинской Америке против Рафаэля Надаля.

    В решающем матче на итоговом Каспер уступил Новаку Джоковичу. Но все равно стоит отметить, что это был совсем не тот случай, когда сербу легко досталась победа.

    На групповом этапе Рууд выиграл у Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фрица, а в полуфинале — у Андрея Рублева.

    Главными достижениями Рууда в сезоне-2022 стали выход в финал сразу на двух турнирах «Большого шлема» — на Ролан Гаррос и Открытом чемпионате США. В Париже норвежский теннисист проиграл в решающем матче Рафаэлю Надалю, а в Нью-Йорке — Карлосу Алькарасу.

    Циципас

    Циципас начал в Абу-Даби с предварительного раунда. В пятницу грек одержал победу над Кэмероном Норри.

    На прошлой неделе Стеф уступил британцу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), так и не сумев взять хотя бы партию.

    На этот раз Циципас сыграл значительно лучше, о чем свитедетельствует в том числе счет — 6:1, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    Циципас почти идеально играл на своей подаче, взяв на первом мяче 85 процентов очков. Также стоит отметить, что у него было 10 брейк-пойнтов, тогда как у Норри — всего лишь один.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 2.28, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Здесь надо учитывать, что Стеф, в отличие от норвежца, за последние восемь дней провел несколько матчей, а не только активно тренировался. Отсутствие практики может сказаться на игре Рууда в предстоящем матче.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов меньше 23,5 за 2.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Норри — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Россия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Цюрих
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Унион — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сассуоло — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бернли — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Луго — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рууд — Циципас: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на теннис. Циципас обыграет Рууда с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры