Грек Стефанос Циципас сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 16:00 мск. Рууд — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Рууд завершает год на третьем месте в рейтинге ATP.

После Итогового турнира, на котором ему удалось добраться до финала, норвежец уже успел провести несколько выставочных матчей в Латинской Америке против Рафаэля Надаля.

В решающем матче на итоговом Каспер уступил Новаку Джоковичу. Но все равно стоит отметить, что это был совсем не тот случай, когда сербу легко досталась победа.

На групповом этапе Рууд выиграл у Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фрица, а в полуфинале — у Андрея Рублева.

Главными достижениями Рууда в сезоне-2022 стали выход в финал сразу на двух турнирах «Большого шлема» — на Ролан Гаррос и Открытом чемпионате США. В Париже норвежский теннисист проиграл в решающем матче Рафаэлю Надалю, а в Нью-Йорке — Карлосу Алькарасу.

Циципас

Циципас начал в Абу-Даби с предварительного раунда. В пятницу грек одержал победу над Кэмероном Норри.

На прошлой неделе Стеф уступил британцу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), так и не сумев взять хотя бы партию.

На этот раз Циципас сыграл значительно лучше, о чем свитедетельствует в том числе счет — 6:1, 6:4.

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Циципас почти идеально играл на своей подаче, взяв на первом мяче 85 процентов очков. Также стоит отметить, что у него было 10 брейк-пойнтов, тогда как у Норри — всего лишь один.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 2.28, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.63.

Здесь надо учитывать, что Стеф, в отличие от норвежца, за последние восемь дней провел несколько матчей, а не только активно тренировался. Отсутствие практики может сказаться на игре Рууда в предстоящем матче.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов меньше 23,5 за 2.81.