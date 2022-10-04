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    Джокович начнет турнир в Астане с разгромной победы?

    Гарин — Джокович. Прогноз (к. 1.98) и ставки на турнир в Астане 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гарин — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 08:00 мск. Гарин — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарин

    Гарин за последние несколько месяцев выступил лишь на трех турнирах, на которых в общей сложности одержал лишь одну победу.

    На Открытом чемпионате США Кристиан в первом раунде выиграл у чеха Иржи Лехечки, после чего уступил австралийцу Алексу Де Минауру.

    А на турнирах в Гштааде и Кицбюэле Гарин выбыл после первого раунда, не сумев выиграть у немца Янника Ханфманна и Федерико Кории соответственно.

    И тем удивительнее, что на Уимблдоне Гарин дошел до четвертьфинала. Но тут есть подозрение, что он наказал соперников, прежде всего, за недооценку.

    Джокович

    Джокович приехал в Астану сразу после победы на турнире в Тель-Авиве. Новак выиграл 89-й титул в карьере.

    С одной стороны, ничего особенного, но здесь есть важный нюанс. Перед этим серб не играл почти три месяца, пропустив все североамериканские турниры из-за отсутствия прививки от коронавируса.

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    Но несмотря на то это, Джокович все равно играл так, будто и не было никакой паузы. В решающем матче он уверенно разобрался с хорватом Марином Чиличем.

    В общем, Новак будет главным претендентом на титул в Астане, в этом нет никаких сомнений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Джоковича. На Гарина в этом матче можно поставить за 11.50.

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    Скорее всего, будет разгром. В Тель-Авиве Новак получил тот необходимый заряд уверенности, которого ему так не хватало в последние месяцы из-за отсутствия игровой практики. На харде Гарин — не конкурент для Джоковича.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-6,5) за 1.98.

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    Гарин — Джокович: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на теннис. Джокович начнет турнир в Астане с разгромной победы?
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