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    Циципас сенсационно проиграет на старте турнира в Астане?

    Циципас — Кукушкин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Астане 3 октября 2022 года

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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против представителя Казахстана Михаила Кукушкина на турнире в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 08:00 мск. Циципас — Кукушкин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Для Циципаса предыдущие несколько месяцев получились не очень простыми в эмоциональном плане. Во-первых, Стефанос провалил Открытый чемпионат США — уже в первом матче он сенсационно уступил колумбийцу Даниэлю Галану.

    После выхода в финал «Мастерсе» в Цинциннати фиаско в Нью-Йорке стало для грека настоящим потрясением.

    Впрочем, надо забывать, что у Циципаса был еще один неудачный турнир. В начале августа он не прошел ни одного раунда в Монреале, уступив в первом же матче британцу Джеку Дрейперу.

    На Уимблдоне Циципас тоже выступил довольно посредственно. В третьем раунде шестую ракетку мира спокойно остановил Ник Кирьос.

    Кукушкин

    Кукушкин оказался в основной сетке только благодаря тому, что с турнира снялись Диего Шварцман и Лоренцо Музетти. В итоге Михаилу досталась wild card.

    В противном случае, теннисист из Казахстана мог попасть максимум в квалификацию — в текущей версии рейтинга он всего лишь 218-й.

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    В этом году Кукушкин, в основном, играл на «челленджерах», а его главным достижением стал выход в основную сетку на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.

    В текущем сезоне Кукушкин выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в разгромной победе Циципаса. На Кукушкина можно поставить за 7.90.

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    Циципас ранее ни разу не проигрывал Кукушкину. Грек выиграл четыре предыдущих матча против представителя Казахстана.

    Но при этом стоит отметить, что ни один из этих матчей не получился простым для Стефаноса. И в предстоящем, скорее всего, тоже будет интрига. Циципас в последнее время выглядит не очень убедительно, мягко говоря.

    Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.87.

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    Циципас — Кукушкин: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на теннис. Циципас сенсационно проиграет на старте турнира в Астане?
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