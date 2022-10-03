Поляк Хуберт Хуркач сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 10:30 мск. Серундоло — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Серундоло

Серундоло слабо провел два предыдущих месяца. В пяти предыдущих матчах у него ни одной победы.

Но спад был вполне прогнозируем. В июле Франсиско сенсационно выиграл турнир в Бостаде и дошел до полуфинала в Гамбурге, благодаря чему поднялся в топ-30.

И после этого аргентинец до сих пор только проигрывал. 24-летний теннисист не смог пройти первый круг в Монреале, Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

Кроме того, в середине сентября Серундоло проиграл Яннику Синнеру и Борне Чоричу в Кубке Дэвиса.

Хуркач

Хуркач тем временем в конце сентября не смог защитить титул в Метце. Поляк проиграл в полуфинале Лоренцо Сонего.

Поражение от итальянца, может, и нельзя назвать чересчур громкой сенсацией, но от Хуберта в этом матче явно ждали большего.

Тем более перед этим он спокойно выиграл у француза Артура Риндеркнеша и австрийца Доминика Тима.

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Еще одним разочарованием для Хуркача стало поражение от белоруса Ильи Ивашко во втором круге Открытого чемпионата США.

Но в целом этот сезон складывается для Хуркача довольно успешно. Достаточно посмотреть на рейтинг, в котором он находится на 11-й строчке.

Прогноз и ставка

На Серундоло в этом матче можно поставить за 4.20, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.23.

Аргентинец, похоже, слегка успокоился после летних успехов. Плюс надо учитывать, что на харде ему не так комфортно, как на грунте.

А в матче против поляка Серундоло вообще нельзя будет терять подачу. И с этой задачей Франсиско, скорее всего, не справится.

Ставка — победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5 за 1.92.