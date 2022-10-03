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    Хуркач продлит серию поражений Серундоло?

    Серундоло — Хуркач. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Астане 3 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 10:30 мск. Серундоло — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Серундоло

    Серундоло слабо провел два предыдущих месяца. В пяти предыдущих матчах у него ни одной победы.

    Но спад был вполне прогнозируем. В июле Франсиско сенсационно выиграл турнир в Бостаде и дошел до полуфинала в Гамбурге, благодаря чему поднялся в топ-30.

    И после этого аргентинец до сих пор только проигрывал. 24-летний теннисист не смог пройти первый круг в Монреале, Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

    Кроме того, в середине сентября Серундоло проиграл Яннику Синнеру и Борне Чоричу в Кубке Дэвиса.

    Хуркач

    Хуркач тем временем в конце сентября не смог защитить титул в Метце. Поляк проиграл в полуфинале Лоренцо Сонего.

    Поражение от итальянца, может, и нельзя назвать чересчур громкой сенсацией, но от Хуберта в этом матче явно ждали большего.

    Тем более перед этим он спокойно выиграл у француза Артура Риндеркнеша и австрийца Доминика Тима.

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    Еще одним разочарованием для Хуркача стало поражение от белоруса Ильи Ивашко во втором круге Открытого чемпионата США.

    Но в целом этот сезон складывается для Хуркача довольно успешно. Достаточно посмотреть на рейтинг, в котором он находится на 11-й строчке.

    Прогноз и ставка

    На Серундоло в этом матче можно поставить за 4.20, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.23.

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    Аргентинец, похоже, слегка успокоился после летних успехов. Плюс надо учитывать, что на харде ему не так комфортно, как на грунте.

    А в матче против поляка Серундоло вообще нельзя будет терять подачу. И с этой задачей Франсиско, скорее всего, не справится.

    Ставка — победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5 за 1.92.

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    Серундоло — Хуркач: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на теннис. Хуркач продлит серию поражений Серундоло?
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