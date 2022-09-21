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    Бублик начнет турнир в Метце с разгромной победы?

    Фюрнесс — Бублик. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Метце 21 сентября 2022 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Эвана Фюрнесса в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 13:00 мск. Фюрнесс — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 21 Сентября 2022 года
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    •  Evan Furness 11:00 Александр Бублик (Казахстан) Александр Бублик (Казахстан)
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    Фюрнесс

    Фюрнесс попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у Кантена Алиса.

    Это первый случай в текущем сезоне, когда французу удалось попасть в основу на уровне ATP.

    До этого все его успехи были связаны с выступлениями на «челленджерами». Хотя на самом деле и здесь он не демонстрировал чего-то выдающегося.

    Главным успехом Фюрнесса остается победа на грунтовом «челленджере» в чешской Остраве.

    Бублик

    Бублик тем временем на прошлой неделе провел три матча в рамках Кубка Дэвиса.

    Сначала представитель Казахстана проиграл Ботику ван де Зандшульпу и Тейлору Фрицу, а потом одержал победу над Кэмероном Норри.

    В конце августа Бублик выиграл один матч на Открытом чемпионате США. После победы над Уго Гастоном 25-летний теннисист проиграл Пабло Каррено-Бусте.

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    Незадолго до этого у Бублика родился сын, поэтому, по словам, теннисиста у него не было ни времени, ни желания тратить время на подготовку к американскому мэйджору.

    Прогноз и ставка

    На Фюрнесса в этом матче можно поставить за 5.05, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.17.

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    Интрига в этом матче появится только в том случае, если Бублик будет делать сопернику подарки. А так, здесь все очевидно.

    Ставка — победа Бублика с форой по геймам (-4,5) за 1.87.

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    Фюрнесс — Бублик: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на теннис. Бублик начнет турнир в Метце с разгромной победы?
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