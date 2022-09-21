Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Эвана Фюрнесса в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 13:00 мск. Фюрнесс — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фюрнесс

Фюрнесс попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у Кантена Алиса.

Это первый случай в текущем сезоне, когда французу удалось попасть в основу на уровне ATP.

До этого все его успехи были связаны с выступлениями на «челленджерами». Хотя на самом деле и здесь он не демонстрировал чего-то выдающегося.

Главным успехом Фюрнесса остается победа на грунтовом «челленджере» в чешской Остраве.

Бублик

Бублик тем временем на прошлой неделе провел три матча в рамках Кубка Дэвиса.

Сначала представитель Казахстана проиграл Ботику ван де Зандшульпу и Тейлору Фрицу, а потом одержал победу над Кэмероном Норри.

В конце августа Бублик выиграл один матч на Открытом чемпионате США. После победы над Уго Гастоном 25-летний теннисист проиграл Пабло Каррено-Бусте.

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Незадолго до этого у Бублика родился сын, поэтому, по словам, теннисиста у него не было ни времени, ни желания тратить время на подготовку к американскому мэйджору.

Прогноз и ставка

На Фюрнесса в этом матче можно поставить за 5.05, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.17.

Интрига в этом матче появится только в том случае, если Бублик будет делать сопернику подарки. А так, здесь все очевидно.

Ставка — победа Бублика с форой по геймам (-4,5) за 1.87.