Француз Адриан Маннарино сыграет против шведа Микаэля Имера в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 12:00 мск. Имер — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Имер

Имер в начале августа дошел до полуфинала в Вашингоне. В столице США швед одержал серию крутейших побед, остановив Энди Маррея, Аслана Карацева, Эмиля Руусувуори и Себастьяна Корду.

С Ником Кирьосом Микаэль не справился, но это было очень достойное выступление.

Следующие несколько турниров Имер провел не так успешно. В Уинстон-Сейлеме 24-летний теннисист проиграл во втором круге швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру, а на Открытом чемпионате США сразу же уступил австралийцу Джейсону Кублеру.

Но при этом важно знать — периодически Имер очень классно играет на харде. Например, в начале года он добрался до четвертьфинала в Аделаиде и до полуфирала в Монпелье.

В прошлом году Имер выиграл один матч на турнира в Метце.

Маннарино

Маннарино не так давно тоже напомнил, что его тоже нельзя недооценивать. В конце августа француз стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме.

В четвертьфинале Адриан выиграл у Максима Кресси, в полуфинале у Ботика ван де Зандшульпа, а в решающем матче — у Ласло Дьере.

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После этого, правда, Маннарино не прошел ни одного раунда на US Open, проиграв нидерландцу Гийсу Бруверу.

Но позитива этим летом все равно было больше. В июле Маннарино добрался до четвертьфинала в Атланте, а потом выиграл по одному матчу в Вашингтоне и Монреале.

Прогноз и ставка

На Имера в этом матче можно поставить за 2.62, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.49.

В прошлом году Адриан выиграл у Микаэля на турнире в Мельбурне. Но даже с учетом этого вряд ли есть смысл ставить на француза. Имер запросто может взять реванш, достаточно вспомнить, как он тормозил фаворитов в Вашингтоне.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.